Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場

主辦單位表示，希望透過寓教於樂的方式，提升大家對軍事國防的重視。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/13 14:17
照片由主辦單位提供

照片由主辦單位提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由左創生活園區及左營在地團體共同舉辦的「軍區嘉年華」，今年以「左線預備，營得勝利」為口號，將分為軍風文物展、嘉年華盛典以及軍事體驗三大區塊進行，主辦單位表示，希望透過寓教於樂的方式，提升大家對軍事國防的重視，自9月16日起在高雄左營四海一家及海軍大操場登場。

主辦單位說明，軍區嘉年華活動規劃內容相當豐富，不僅特地展出平日少見的軍車、軍服、擬真軍械以及各種復古軍用文物，讓軍事迷引頸期盼，一般民眾也能一窺軍事物品的演進。嘉年華盛典更是安排了軍事體能model秀與軍武女僕秀、鼓號樂隊、舞蹈、樂團演奏等精彩演出，實屬難得一見的軍事風格秀。

主辦單位表示，軍區嘉年華最特別的是還有各種真實軍事體驗活動，如射擊體驗、手榴彈投擲、無人機操作模擬，甚至還有天堂路的體驗，把最刺激的活動通通搬到現場讓民眾有機會近距離接觸軍事活動。另外，還有富含趣味性的水彈射擊遊戲。

主辦單位說，軍區嘉年華將於9月16至18日在左營四海一家及海軍大操場盛大登場，活動周邊還包含海軍故事館導覽、軍風露營展示、軍風文創商品展、眷村特色市集等，網羅左營眷村風味、特色小吃，並且辦理名額有限的眷村&異國敦睦料理大拼盤之辦桌席，讓民眾品嘗到最道地的左營特色。

軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場

照片由主辦單位提供

軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場

照片由主辦單位提供
高雄
軍事嘉年華
左營
軍事迷
水彈射擊遊戲
天堂路
手榴彈投擲
射擊體驗

相關新聞

南台灣登革熱群聚擴大　高雄一週內爆9例　最小的未滿10歲
南台灣登革熱群聚擴大　高雄一週內爆9例　最小的未滿10歲
2022/09/12 19:30
【喝咖啡享美景】中秋賞月去哪兒? 高雄燈塔活化啟用　全台灣首座夜間開放參觀
【喝咖啡享美景】中秋賞月去哪兒? 高雄燈塔活化啟用　全台灣首座夜間開放參觀
2022/09/08 16:24
軒嵐諾來勢洶洶！南台灣「聊療漂漂河」巨星們開始連放三天颱風假
軒嵐諾來勢洶洶！南台灣「聊療漂漂河」巨星們開始連放三天颱風假
2022/09/02 17:38
台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池
台中、高雄最新酒店亮點一次看！主打台灣第2間艾美、全台唯一無邊際高空泳池
2022/08/24 19:07
《非常律師》禹英禑最愛！16公尺大鯨魚風箏現身旗津風箏節　夜光秀、泡泡秀嗨翻南台灣
《非常律師》禹英禑最愛！16公尺大鯨魚風箏現身旗津風箏節　夜光秀、泡泡秀嗨翻南台灣
2022/08/19 17:54

更新時間 : 2022-09-13 15:23 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風13日動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
【梅花颱風13日動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高