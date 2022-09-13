軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由左創生活園區及左營在地團體共同舉辦的「軍區嘉年華」，今年以「左線預備，營得勝利」為口號，將分為軍風文物展、嘉年華盛典以及軍事體驗三大區塊進行，主辦單位表示，希望透過寓教於樂的方式，提升大家對軍事國防的重視，自9月16日起在高雄左營四海一家及海軍大操場登場。

主辦單位說明，軍區嘉年華活動規劃內容相當豐富，不僅特地展出平日少見的軍車、軍服、擬真軍械以及各種復古軍用文物，讓軍事迷引頸期盼，一般民眾也能一窺軍事物品的演進。嘉年華盛典更是安排了軍事體能model秀與軍武女僕秀、鼓號樂隊、舞蹈、樂團演奏等精彩演出，實屬難得一見的軍事風格秀。

主辦單位表示，軍區嘉年華最特別的是還有各種真實軍事體驗活動，如射擊體驗、手榴彈投擲、無人機操作模擬，甚至還有天堂路的體驗，把最刺激的活動通通搬到現場讓民眾有機會近距離接觸軍事活動。另外，還有富含趣味性的水彈射擊遊戲。

主辦單位說，軍區嘉年華將於9月16至18日在左營四海一家及海軍大操場盛大登場，活動周邊還包含海軍故事館導覽、軍風露營展示、軍風文創商品展、眷村特色市集等，網羅左營眷村風味、特色小吃，並且辦理名額有限的眷村&異國敦睦料理大拼盤之辦桌席，讓民眾品嘗到最道地的左營特色。

照片由主辦單位提供

照片由主辦單位提供