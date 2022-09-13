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台灣檸檬正值盛產季節　農委會傳授保存留清香小撇步

高雄場：台灣檸檬主產於高屏地區，栽培品種為'Eureka'(優利卡)，與進口的「黃檸檬」其實是相同的品種，但在台灣，由於天氣濕熱以致優利卡檸檬無法順利轉成金黃色，故而風味和黃檸檬略為不同。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/13 13:54
照片由高雄場提供

照片由高雄場提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為讓消費者大眾盡情享受當季新鮮營養檸檬的美味，行政院農業委員會高雄區農業改良場今(13)日表示，檸檬富含維生素B群、C、E及鉀、鈣、磷、鎂等礦物質，且熱量低，每100克只有33大卡，很適合當作飲品，亦可添加於甜點或搭配菜餚，該場並分享挑選檸檬鮮果與保存的方法。

高雄場表示，台灣檸檬主產於高屏地區，栽培品種為'Eureka'(優利卡)，與進口的「黃檸檬」其實是相同的品種，但在台灣，由於天氣濕熱以致優利卡檸檬無法順利轉成金黃色，故而風味和黃檸檬略為不同。

高雄場接著說，檸檬具週年開花特性，每年7~9月正值檸檬盛產季節，挑選檸檬鮮果時，首先要看光澤，選擇表皮油亮、黃綠色果皮、具完整綠色蒂頭的檸檬較佳，接著再將果實用手墊墊看，揀選果形飽滿、手感較沉且有彈性的果實，主要理由在於視覺大小相似的檸檬較重者會更多汁。最後再用鼻子聞一聞，挑揀香氣較重的檸檬，食用時會更增風味。

高雄場說，檸檬富含維生素B群、C、E及鉀、鈣、磷、鎂等礦物質，且熱量低，每100克只有33大卡，具有濃烈香氣及爽口酸味，很適合當作飲品，亦可添加於甜點或搭配菜餚，增添食物的風味，讓人在炎炎夏日也能食慾大開。

因此檸檬購買回家後，可將果實放在通風、陰涼處，如置於水果籃放在餐桌上，既美觀又可常溫保存5-7天；或用塑膠袋裝妥，並確認檸檬表皮乾燥，打結後置於冰箱冷藏保存1-2星期。

高雄場表示，通常檸檬放置於冷藏庫約3星期後，表皮會逐漸轉黃，風味也會改變，因此當考慮較長時間保有檸檬清新的風味時，則可將檸檬果實洗淨後，先置於冷凍庫2小時，在微結凍的狀態下切成圓形薄片或塊狀，放置於保鮮盒或保鮮袋中冷凍保存；亦可將檸檬榨成檸檬汁，並將檸檬汁製作成檸檬汁冰塊冷凍保存，需要使用時再從冷凍庫取出，既方便又能隨時享受盛夏檸檬的滋味。

高雄場分享，目前高屏地區的檸檬合作社和農會除了與大型餐飲業、連鎖手搖飲合作，大力推廣夏日檸檬冰涼的飲料外，並積極研發各式各樣的檸檬加工品，如檸檬果乾、茶包、清潔劑及青檸舒貼等產品，拓展檸檬的銷售通路，提供消費者更多樣化的檸檬產品選擇。

台灣檸檬正值盛產季節　農委會傳授保存留清香小撇步

檸檬。（照片由高雄場提供）
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更新時間 : 2022-09-13 15:22 GMT+08:00

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