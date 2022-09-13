台灣史博館線上展納入民眾作品　兼具知識與趣味

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 國立歷史博物館（下稱史博館）「宅家有理─史博典藏宅家指南」線上展，繼6月首波推出以來廣獲好評，9月第二波好康再加碼，推出導覽手冊在線免費看！納入圖文徵集入選的民眾作品，兼具知識與趣味。

史博館不僅收藏6萬多件豐富藏品，且擁有長期投注心力在各類典藏文物研究的專業人員。本導覽手冊即展現了史博館多元館藏與研究量能兩大優勢，手冊內容除了原線上展精華的展覽導論外，更收錄6篇「宅家」系列專文，分別為書契篇、民俗篇、建築篇、家具篇、臥遊篇、動物篇，搭配史博典藏珍品，娓娓道來「家」與「宅家」的大小事，引領民眾一窺清代土地交易、民俗版畫故事、台灣家屋形象、婚俗擺設飾物、山水臥遊造境，以及名家動物畫的新知識，值得宅家閱讀細細品味。

此外，線上展自今年6月15日正式上線後，透過有獎徵答及「宅家新生活圖文徵集活動」，陪伴許多民眾度過防疫的炎炎暑夏。而民眾所分享宅家期間的精采圖文作品，也刊登在本導覽手冊中，為大家提供更豐富多元的宅家生活新選項。

史博館梁永斐館長表示，近兩年因疫情影響，改變了許多人的生活形態，同時也讓人們對「家」產生更深刻的體悟，有感與此，史博館掌握社會脈動，將研究量能轉化為貼近民眾的語彙，利用更輕鬆活潑的論述方式和互動參與，連結民眾生活與歷史，達到擴深藝史及公共參與之目標。