【施明德評論】畏戰、乞和都是在養戰

文攻武嚇，台灣人已經聽了七十二年了。中國人在兩蔣死後，就聽不到台灣對他們的文攻武嚇了。

「台灣問題」從韓戰結束後，曾經位居世界四大危機之中：「柏林問題」、「以阿問題」、「古巴問題」和「台灣問題」。

曾經有三十年之久，這四大危機常常牽動世人的神經，也讓「華沙公約國」和「北大西洋公約國」處於引發第三次世界大戰的邊緣，引世人高度關注。曾幾何時，前面三大危機一一解決了或緩和了，只有「台灣問題」在中國的領土野心下，仍然不時吸引世人的關注，平添區域不安氣氛。

中國只是台灣歷史的一部分

台灣海峽問題或台灣問題，本質上就不是「中國內政問題」。正確的説，它是二次大戰殘留的國際未決問題之一。但是經過蔣介石帶來「中華民國」，並經過台灣人民犧牲鮮血與青春追求自由、民主與人權，它已經成為舉世稱讚的民主化國家。在國際法的「時效」及「有效管轄原則」下，早已經是個主權獨立的國家。不管它叫「中華民國」或「台灣」，它的命運都掌握在現在台灣兩千三百萬人民手中，早已是不爭的國際事實。長期的事實，就是最強有力的法理基礎。

多年以來，中國政府及其心懷擴張主義的人民聲稱「台灣是中國不可分割的領土」，完全背離史實和一切法理基礎。就像任何狂人、瘋子都可以對著台北一零一大樓，天天舉牌大吼：「台北一零一大樓是我的！」一樣荒謬、可笑。

稍微屈指翻閱史實並計算台灣過往歷史，就會得出最早占領台灣，取得主權的國家是荷蘭、西班牙，絕對不是中國。哪來台灣自古就屬於中國，而且「不可分割」？「台灣悲劇」就是近四百年以來，台灣不斷被本地區或世界海上強權輪流占領，建立殖民地政權。荷蘭、西班牙、明末海盜集團鄭成功、大清帝國、日本帝國和中華民國政府都曾在這個美麗之島，先後建立外來政權。直到三十幾年前台灣奮鬥者讓台灣成為民主化國家之後，台灣才真正結束近四百年的外來殖民統治。中華民國已經量變與質變，在台灣落地生根。台灣，不分彼此，不分先來後到，台灣就是只屬於現在兩千三百萬台灣人民的！

台灣，不是自古就是「中國」的一部分，更不是從來沒有統治過台灣一分一秒的「中華人民共和國」的一部分！說真實具體一點：

中國才是台灣歷史的一部分而已，中國只是眾多外來殖民國之一。

台灣現在繼承的不是中國管轄權，而是七十年來的中國文化教育。

台灣不是中國的一部分

落後的中國，經過中國共產黨六、七十年的發憤圖強，終於成為世界第二大經濟體，也躋身世界強權之一，已經足夠榮耀於他們的列祖列宗了。但是做為一個大國，尤其是曾經被列強欺凌過的中國，就更應該承擔起做大國的責任和善良典範：濟弱扶傾而不是霸凌弱小。不能以當年身受之苦，要還諸弱小之身。

説句坦率的話，這樣的大國、強者是不會讓人尊敬的，也不會恆久的。所以，我迄今沒有踏上中國領土一步，九七之後不到香港，九九之後不訪澳門。到莫斯科不經香港轉機，不飛過中國領空，寧可繞遠路從曼谷轉法蘭克福再飛莫斯科。其實，我是一個不反共，不干預中國內政，更不反中的人，我只是反戰。但是只要中國不放棄對台灣的領土野心，我只好被迫不跟他們交往，連私人友誼都無法建立。

台灣人會親美反中是先天條件促成的：美國對台灣沒有領土野心，只要維持影響力。中國則對台灣有十足領土野心和支配慾，包括揚言對台灣人集體思想改造！所以，台灣人怎麼可能反美親中？在這種條件下，連「友中」、「和中」都是癡人夢話，別有用心。

台灣，從二次大戰後特別是韓戰之後，就不是中國可以予取予求的。台灣海峽的戰略位置，台灣的政略地位，已經和本地區的和平及經濟發展息息相關。悍衛台灣的民主化及和平，不只事關台灣人民的利益，更與本地區的國際關係密不可分。從美國的台灣關係法明確表示：「台灣問題的和平解決攸關美國重大利益」，及美日安保條約「日本有事」的延伸，「台灣有事」是否與「日本有事」牽涉？都可以想像。

美日對台灣安全的可能反應，不管是持續「模糊化」或「清晰化」，都已是台灣問題本質的一部分。七十年來台灣安全，台灣所以沒有落入中國之手，我們必須坦白承認：這是「美國製的」（Made In USA)。沒有美國恊助，蔣介石政權當年就不可能起死回生。沒有美國隨後的長期的軍事、經濟援助，台灣不可能有今天的成就。但是，台美關係並不是單向的，是雙方互需的。台灣需要美（日），美（日）也需要台灣，共同防堵中國勢力溢出亞洲大陸，成為太平洋國家，危害本地區的和平、安定與發展。如果台灣變成中國的一部分，世界大勢將澈底改變。不只台灣，連南海諸島所涉國家都會遭受巨大影響。這就是為什麼最近中國加強對台灣的文攻武嚇，大肆軍演，連歐洲中級強國也必須介入表態的原因。

裴洛西化身「那個小孩」

中國對台灣文攻武嚇已經七十幾年，就是不敢真正打。不是中國不忍生靈塗炭，不是不願打，而是不敢打。

稍稍讀過幾本戰史的人都會知道，渡海之戰和陸戰是有極大的差異的。韓戰、越戰、阿富汗戰爭和現在的烏克蘭戰爭，步兵可端槍走過，戰車可以長驅直入，但是打一埸諾曼第登陸戰，是何等艱辛困難，不是孫悟空可以拔毛成兵的。何況，中國自古以來就是陸軍大國，世界強國不要幻想征服中國。但是中國幾百年來從未在海戰中真正贏過。空戰更不用說了。所以，七十年來只能文攻武嚇，不敢真打是有其條件限制的。兵凶戰危，敵對雙方或各方，都必須極其嚴謹。

但是，近年來還是有些人士會說：今非昔比，中國已經不再是當年的吳下阿蒙，空軍戰機成群，海軍有航母了。誰不望之怯懦？

美中雙方亦在這種心態下，彼此鬥智。但是基本態勢仍然沒有改變，美國仍然是海空大國，二次大戰後只有美國真正有渡海的海空作戰經驗，迄今海外大小戰役已八十幾次了。閱兵的陣容，大規模的軍演，和實戰會有落差的。這點大家都懂。

只是中國人士的武嚇之聲越來越大，越強悍。美國眾議院議長裴洛西訪台，讓美中雙方走到必須攤牌的階段。

裴洛西議長從開始就按計畫進行，何時到台灣，接見那些平民都早在她抵台前一個星期就通知約定好了。

中國方面則空前武嚇，甚至掦言要打下裴洛西的座機。把裴洛西訪台，視如正式承認台灣獨立般。

在裴洛西抵台之前，我在一個小小的好友組群中留言：

美中梭哈了。現在要看美中誰怯懦了？

裴洛西如果不敢來，以後「台灣問題」就是中國說了算，美國從此退出。

裴洛西來了，中國如果仍然只是文攻武嚇，大肆謾罵，大規模軍演，本質就被看破手腳了。

斐洛西來了，又走了。她化身「那個小孩」，看到了哪一個國王的新衣了。

她走了，我在同一個組群留言：

現在應該讓中國大大軍演，放放馬後砲，挽回一點面子吧，台灣人不要太在意。

馬英九說，美國不會出兵

在裴洛西訪台前後，執政黨大小政客低調面對，沒有喜色，沒有狂言，表現出乎意外的得體。

反而是在野黨的大小政客在中國大肆軍演，威脅要封鎖下，表現得真是令人難過。

文攻武嚇，本質上就是要敵方驚恐、屈服、慌亂，最後達到不戰而屈人之兵。在野黨不少人士都陷入這種情境中，他們的言行讓中國越演越有勁，助長了文攻武嚇的氣勢，真是親痛仇快。

國民黨竟然還在這個時刻派副主席前往中國，還說「太晚就來不及了」。結果，副主席一臉畏戰，乞和的姿態去了，拿回了什麼？改變了什麼？

其他同類的學者、政論家、退役將領們、政客的發言，我不想一一重述，我只想提一下馬英九。他說，如果中國打台灣，美國不會派兵的。他真的在大大長中國志氣，滅台灣的熱情！這個當了八年總統的人，竟然連從韓戰開啓之後，美國就派第七艦隊協防台灣海峽，七十年來美國艦隊從來就沒有真正離開過台灣海峽。三不五時，美國艦隊就在台灣海峽「落落蛇」。沒有離去，怎麼說，不會來！？而中國犯台，首先要打的第一戰，就是台灣海峽的海空之戰。砲轟台灣，只會讓世人赤裸裸地看到台灣人的悲慘，中國的獸性⋯⋯。

這些畏戰、乞和的言論，在此時此刻發出，就是在養戰！是文攻武嚇的同卵兄弟。

這種在野黨怎麼能贏得大選？與民心走向，與世界潮流如此背離。今天執政黨的權力放肆，部分主因是在野黨的無智、荒誕所養育的。

台灣人民要有自衛的決志

戰爭，是國家存亡滅絕的大事，是個人家族毀滅的時刻，我們當然不能只依賴美國。台灣人民好不容易才結束了四百年的外來統治，台灣人應該不會再把國族的自由民主人權，再讓渡給中國新統治者，再淪為奴隸吧。

自救是國家存亡的第一個守則！然後才能呼救國際援救。

此時此刻，台灣內部除了有馬英九之流的人，更有人，像曹興誠董事長，大聲疾呼並身體力行要組民間抗中保台的力量。曹董的言論已引發人民的熱烈反應，不必我在此多言。我想説的，只有兩個重點：

組「第四軍種」一一警軍

通常我們都說三軍，陸海空三軍。這些都是正規軍，隸屬國防部。但是小國的防衛機制多不僅僅是靠正規軍，軍備預算昂貴。在敵國入侵時，如果正規軍力有未逮，被敵人攻破防線，敵人入侵了，民兵之類的武力就能參與發揮殲敵的作用。曹興誠先生的心意在此。

其實早在三年前，我就在思考這件事。那是我們到以阿諸國旅遊訪問時，親自目睹以色列人的自衛行動所真正激發的。台灣當然有眾多愛台灣的人（雖然也有不少二心之人），如何把這些決心把生命交給台灣的人組成起來，又不會影響他們當下的日常生計和工作，屆時又能立即動員發揮戰力，我認為應該運用在平時維護治安的警察及警察機關。

警察是對地方轄區最了解的人，正規軍的訓練和針對對象都是外侵的敵人，領導打巷戰，打地方游擊戰絕對不如當地警察那麼對地形、地物、居民的認識與了解。如何把有志於捍衛台灣自由、主權的平民組織在警察機關之內，形成一個新軍種：警軍。這個新警軍的人數可能會超過正規軍的十倍以上。簡單的說：

讓一個派出所在戰時立即變成一個連。一個分局變成一個營，六都居民多可變成兩個營⋯⋯。各縣市總局變成一或兩個旅，或更多。

這些警官平常就應分期接受軍官的初級班、高級班或三軍大學的將官訓練。讓他們亦警亦軍，也能夠享受軍人的福利。戰時的民兵在平時就組織好，訓練好。讓中國知道：來吧！

半年多前，我曾邀請幾位前將領、前高階警官和學者想一起研究一套建立「警軍計畫」，包括相關的立法規章。

我把這個計畫告訴執政黨有權的高官，對方聽完竟然說：「我們已經有在想了」。

坦白說，我怒了。你們這些官僚怎麼會有此創意！只會吹牛！一群僵化、優越感強的官僚，不是寄新希望的人！

重新安排金馬的政治地位

我擔任民進黨主席時，由於我已深入研究思考金門和馬祖的問題超過三十年，我在中常會討論台灣的國防安全時，提出了「金馬非軍事區化」，撤出金馬的正規軍，以海巡人員及警察維持地方治安，同時允許金廈（廈門）、馬福（福州）直航，讓金馬成為政治特區，他們未來的歸屬尊重他們的公決。

我提出這個經中常會通過的議案，立即遭到藍、綠只想騙取選票的大政客反對，連會被解放的金馬居民也被操弄，放聲反對我，引起軒然大波⋯⋯。

我當時說服中常會的主要理由：

一、金馬不可能當做台灣的防衛前哨。

二、金馬不可能是「反攻大陸跳板」。

上述「防衛前哨」和「反攻跳板」都是蔣介石創造出來的神話，欺騙台灣人民的。

事實是：一旦台海發生戰爭，當地十餘萬台灣兵立即淪爲人質，動彈不得。台灣的防衞力至少立即折損三分之一。

三、金馬人民在戒嚴時期巳飽受戰地政務的高度壓迫太久了，應該還給他們基本人權了。

如今二十幾年過去了，誰的主張對？我已不必一一點出那些自私的大政客之名來羞侮他們了。我只想提醒金馬人民，你們當年反對我，如今兩岸議題高張，如果台灣政府決定增兵金馬，把最強大的火砲設在金馬，你們會舉雙手贊成或是遊行抗議？

台灣問題不要再把金馬人民扯進來了吧。該還他們和平、自由、尊嚴的人生了。讓金馬澈澈底底成為兩岸的和平特區，非軍事區是時候了。

和平解決台灣問題是唯一的路

這篇文字已經寫得太長了，本來只是心中有些悒悒想說些話，寫了這麼多自覺還是不能呈現台灣問題的全貌，但我已寫了幾本書都談得很多了，此刻我不得不停下筆來做結論了。

台灣問題，從軍事、政治、經濟、文化及國際關係的研究，都不是中國能用武力征服的。中國不是不願打、不忍打，而是不敢打！

中華人民共和國的成就得來不易，一埸台海戰爭可能讓它的成就，迅速風雲變色⋯⋯。

最應該慎思的是中國人，不是台灣人該害怕！

一埸中國發動的戰爭，可能反而會使台灣從此和中國切得乾乾淨淨，從此正式長存於比較文明的國際社會中。每日喊殺喊打的族群，誰想跟你們為伍？做朋友？

我是一個反抗者，一生不惜代價反獨裁統治，也反外來的入侵。我的一生已證明了這點。我不是喊口號的人。

我是堅定的和平主義者，和解的倡議者。這種人容不下獨裁統治和暴力入侵。

願中國人深思。

願台灣人有志氣。