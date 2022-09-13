烏克蘭收復6千平方公里失土 澤倫斯基籲西方加速武器支援

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）烏克蘭逆轉戰局趁勝追擊，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）基輔時間12日宣布，已收復6千平方公里失土，他直指如今俄軍轟炸非軍事區的行徑是戰爭發起人的「絕望跡象」，並呼籲西方加快武器支援及新增對俄國制裁。

《法新社》報導，氣勢驚人的烏克蘭軍隊已在東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的大反攻中取得重大勝利，包括收復伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）以及巴拉克列亞（Balakliya）等重要城鎮。在南部赫松州（Kherson）亦取得重大進展。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於其每日談話指出，本（9）月烏軍發動反攻後，已自俄軍手中奪回6000平方公里的領土。自今年2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，已控制該國60萬平方公里領土的5分之1。

烏國軍方同日稍早也透露，閃電反攻奏效，過去的24項時內已奪回20個根據地，而俄方則對部分失守的區域進行反擊。

澤倫斯基也指出，俄軍襲擊近兩日襲擊烏國能源基礎設施之外，還攻擊民宅、醫院、學校等非軍事區域，這是俄軍在哈爾科夫「戰敗的反應」，也是「發動這場戰爭的人絕望的跡象」。

他呼籲各國強化合作，對抗俄羅斯這個「恐怖主義國家」，並推出第8個歐盟制裁方案，強化對俄國的箝制。

烏軍大捷 籲西方武器加快支援

烏軍如今情勢大好，華盛頓及西方盟友的數十億美元的武器系統支援功不可沒。《路透社》報導，澤倫斯基呼籲西方盟友加快交付武器，以支援烏國軍隊，鞏固對從俄國手中收復的大片東北部領土的控制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，烏克蘭部隊在西方的支持下取得「重大進展」，他指出烏方採取相當條理分明的計畫，也得益於美國籍其他國家的大力支持，確保烏方有反攻所需裝備。

華盛頓9月8日甫宣布對烏克蘭的最新武器援助計劃，6.75億美元的增援包括「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）、高速反輻射飛彈（HARM），先前美國已向烏方提供NASAMS 防空導彈系統，以助擊落俄國戰機。

儘管俄國近期於前線潰敗，遭遇自基輔撤軍後再度遭遇重大挫敗。然莫斯科堅稱「計畫性撤軍」是為了重新集結，並展開第三波攻勢，並未鬆口同意談判達成和平協議。