Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

維護台灣海洋生態環境！海域放流物種管理新制　10月1日起須申報地方政府

漁業署：放流物種列表也增列放流方式、體長及放流地點建議，期許適當的物種在適當的時間以適當的方式放流在適當的地方，提升海域放流效益。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/13 11:54
圖片由漁業署提供

圖片由漁業署提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為強化海域物種放流管理，維護海洋生態環境，行政院農業委員會漁業署今(13)日表示，未來放流野生水產動物、人工繁殖種苗等事項，均須向地方政府或提年度計畫申報，並依相關規定辦理，增訂放流野生水產動物新制將於10月1日上路。

放流水產動物是沿近海增裕漁業資源常用方法，行政院農業委員會於2022年9月12日公告修正「水產動物海域放流限制及應遵行事項」，增訂放流野生水產動物須經申報，得以年度計畫全年申請海域放流讓辦理程序更彈性，以及辦理海域放流人員須取得教育訓練認證等。

漁業署還說，該公告明定，放流物種列表也增列放流方式、體長及放流地點建議，期許適當的物種在適當的時間以適當的方式放流在適當的地方，提升海域放流效益。

漁業署說明，首先，購自漁船捕獲的活體野生水產動物，應於放流前需向購買漁船長取得卸魚聲明及交易證明等資料，利用漁業署建置的海域放流平台，向放流當地縣市政府進行申報，並限在購買地的海域放流。其次、海域放流人工繁殖種苗，可向漁業署申請年度放流計畫，經審核同意後，即可依其規劃放流，以節省行政流程。

漁業署進一步說明，自2024年1月1日起，海域放流作業應由經受過教育訓練人員執行，漁業署將於2023年辦理海域放流教育訓練課程，讓放流人員學習海洋生態環境保育理念，以及讓放流人員瞭解海域放流作業注意事項，透過知識傳遞，倡導正確海域放流。

最後漁業署呼籲，新制於2022年10月1日上路，請全民共同遵守新規定，以維繫海洋生態環境，增裕漁業資源。
漁業署
海洋生態環境
漁業資源
海域放流
人工繁殖種苗
水產動物

相關新聞

中國暫停部分水產輸入資格　台灣漁業署將專案協助產業因應
中國暫停部分水產輸入資格　台灣漁業署將專案協助產業因應
2022/08/03 09:26
台灣海洋及養殖漁業發展多元　漁業署推薦16條漁村旅遊路線
台灣海洋及養殖漁業發展多元　漁業署推薦16條漁村旅遊路線
2022/07/29 10:45
台灣高雄漁船遭印尼軍艦登檢扣押　外交部：爭取人船儘速釋放
台灣高雄漁船遭印尼軍艦登檢扣押　外交部：爭取人船儘速釋放
2022/06/30 22:07
維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬
維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬
2022/05/20 12:18
臺灣漁業署和國內外鳥類保育社團合作　提升海鳥混獲忌避措施有效性
臺灣漁業署和國內外鳥類保育社團合作　提升海鳥混獲忌避措施有效性
2022/04/25 17:01

更新時間 : 2022-09-13 12:19 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風13日動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
【梅花颱風13日動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高