維護台灣海洋生態環境！海域放流物種管理新制　10月1日起須申報地方政府

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為強化海域物種放流管理，維護海洋生態環境，行政院農業委員會漁業署今(13)日表示，未來放流野生水產動物、人工繁殖種苗等事項，均須向地方政府或提年度計畫申報，並依相關規定辦理，增訂放流野生水產動物新制將於10月1日上路。

放流水產動物是沿近海增裕漁業資源常用方法，行政院農業委員會於2022年9月12日公告修正「水產動物海域放流限制及應遵行事項」，增訂放流野生水產動物須經申報，得以年度計畫全年申請海域放流讓辦理程序更彈性，以及辦理海域放流人員須取得教育訓練認證等。

漁業署還說，該公告明定，放流物種列表也增列放流方式、體長及放流地點建議，期許適當的物種在適當的時間以適當的方式放流在適當的地方，提升海域放流效益。

漁業署說明，首先，購自漁船捕獲的活體野生水產動物，應於放流前需向購買漁船長取得卸魚聲明及交易證明等資料，利用漁業署建置的海域放流平台，向放流當地縣市政府進行申報，並限在購買地的海域放流。其次、海域放流人工繁殖種苗，可向漁業署申請年度放流計畫，經審核同意後，即可依其規劃放流，以節省行政流程。

漁業署進一步說明，自2024年1月1日起，海域放流作業應由經受過教育訓練人員執行，漁業署將於2023年辦理海域放流教育訓練課程，讓放流人員學習海洋生態環境保育理念，以及讓放流人員瞭解海域放流作業注意事項，透過知識傳遞，倡導正確海域放流。

最後漁業署呼籲，新制於2022年10月1日上路，請全民共同遵守新規定，以維繫海洋生態環境，增裕漁業資源。