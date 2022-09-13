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最新《蝙蝠俠》英國男星羅伯派汀森當起策展人　紐約蘇富比當代策展拍賣月底登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/13 12:18
Robert Pattinson將策畫國際拍賣行Sotheby's 九月底紐約蘇富比的「當代策展拍賣會」。 （圖/Sotheby&...

Robert Pattinson將策畫國際拍賣行Sotheby's 九月底紐約蘇富比的「當代策展拍賣會」。 （圖/Sotheby&...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《暮光之城》、《天能》、《蝙蝠俠》男主角Robert Pattinson 當起策展人，將策畫國際拍賣行Sotheby's 九月底紐約蘇富比的「當代策展拍賣會」，精選戰後和當代藝術家的6件作品展現好品味。

綜合外媒報導，蘇富比當代策展拍賣會時常邀約名人策展，包含周杰倫、美國DJ Steve Aoki、歐普拉等，該國際拍賣公司將於9月30日推出當代策展拍賣，找來高譚市（Gotham City）的英雄《蝙蝠俠》男星Robert Pattinson策畫。

Robert Pattinson表示，他在尋找的是一件作品是否具有自己的語言，且有能力在一種原始層面上與人交流。他形容Genieve Figgis 2015的繪畫《Kissing by The Window》融合「奶油狀及性感」，同時帶著微妙令人不安的「毒藥」感。

此次拍賣藝術家包含Willem de Kooning、Richard Serra、Julie Mehretu、Lynette Yiadom-Boakye、Genieve Figgis等，其中Willem de Kooning1964的作品《無題》被看好，預計可以拍出180萬美元至250萬美元；拍賣預展將於9月23日起至29日 Sotheby’s在York Avenue上的畫廊登場。

最新《蝙蝠俠》英國男星羅伯派汀森當起策展人　紐約蘇富比當代策展拍賣月底登場
’Untitled‘ (1964) by Willem de Kooning。 （圖/Sotheby's）

最新《蝙蝠俠》英國男星羅伯派汀森當起策展人　紐約蘇富比當代策展拍賣月底登場
‘Kissing by the Window’ (2015) by Genieve Figgis。 （圖/Sotheby's）

最新《蝙蝠俠》英國男星羅伯派汀森當起策展人　紐約蘇富比當代策展拍賣月底登場
‘Rotation #9’ (2011) by Richard Serra。 （圖/Sotheby's）
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更新時間 : 2022-09-13 13:25 GMT+08:00

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