台灣九合一大選倒數74天 詹長權：候選人防疫政見成重要考量

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今年11月26日縣市長、議員選舉，將是台灣自2020年新冠肺炎大流行以來第一次全國性的地方選舉，台大公衛教授詹長權說，這場大選多少將反應人民對國家防疫政策的態度，他也觀察到，成熟的民主國家與一國人口健康呈正相關。

詹長權12日在臉書上貼文中，引用新冠肺炎大流行前的公共衛生跨國研究發現：「具備有選舉、言論自由、法律面前人人平等民主特質的國家，常常也是人口健康比較好的國家，而一個國家人民的預期壽命的長短往往也和該國自由民主程度好壞之間存在正相關。」因為回應人民追求健康人權的要求，是民主選舉中一個政府或政黨，爭取選票支持來維繫政權的一種政治現實考量的結果。

詹長權也提到，全世界在新冠肺炎大流行期間，各國政府控制新冠肺炎疫情的治理能力都多多少少受到其人民的質疑，而政府防疫成果不符人民期待也成為不少民主國家的執政黨在選舉中失利、失去政權的原因之一，但當然也有獲得肯定而繼續執政。

詹補充，經過民主程序更替後的新政府，往往在新的防疫指揮中心的領導下，透過在防疫作法上的調整、在防疫部署上的增強補漏，來降低新冠疫情對該國人民、社會、經濟衝擊的強度、廣度和頻率。

詹認為，新冠肺炎大流行同樣也可能是台灣今年縣市長、議員選舉的一項影響選舉結果的新變數。從現在到今年11月26日縣市長、議員選舉日為止的兩個半月期間，可以預期台灣新冠肺炎確診人數和死亡人數都會隨時間持續增加，而以有成熟民主制度及人口健康的台灣來看，候選人是否能提出合乎多數人民期望的防疫政見，將是選民投下那神聖一票與否的重要考量之一。