體現台灣普惠金融意義和價值　金管會主委：社會對金融機構已有更高要求

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)金融監督管理委員會推動信託 2.0 計畫,昨(9/12)日辦理第1期評鑑結果暨頒獎典禮,主委黃天牧致詞時表示,感謝這段期間以來,信託公會對政策的協助,還有各信託業負責人對該計畫及理念的共同支持與推動,讓信託制度得以在台灣社會逐漸扎根。

黃天牧進一步表示,商品設計、組織架構、獎酬制度、人才培育等面向,都有相當進展,安養信託及員工福利信託等相關業務量也有成長,跨業、跨領域的合作也逐步建立,此由今日多個社福團體負責人親自蒞臨頒獎典禮及研討會可以知道,過去這段期間信託業與社福團體的密切合作,以及社福團體與相關部會、地方政府等都感受到信託對社會的影響,及商業信託的社會化功能對弱勢族群能帶來的安定力量。

黃天牧並以哈佛商學院教授George Serafeim (喬治‧塞拉分)在今(2022)年8月出版的《Purpose and Profit:How Business Can Lift Up the World》(目的與獲利:ESG大師塞拉分的企業永續發展策略)一書中對企業的期許,與在座金融機構及信託業共勉,依據該書20年來的研究,ESG的表現和財務的報酬是正相關的,企業追尋自己存在的目的跟獲利是相輔相成與時俱進的。

黃天牧分享,由此書觀點衍伸,社會對金融機構已經有更高的要求,員工和客戶也隨時在檢視企業的行為,所以企業必須注意所做的哪些行為對社會是有幫助的。而金融商品的設計,不只是一個獲利工具,也會產生對社會更重要的影響力,透過資金的力量對社會做一些貢獻。金融業營運來自社會的信任,期許金融業把這樣的信任基礎轉化為對社會更重要的影響力,用金融來創造更美好的社會。

金管會訂定「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」自2020年9月1日起至2022年12月31日止,共計2期,並設置四大獎項,擇定績效優良銀行給予獎勵。

此次就第1期(2020年9月至2021年12月)評鑑結果辦理頒獎典禮,受獎業者包括「最佳信託獎」:合作金庫商業銀行、第一商業銀行、台北富邦商業銀行;「安養信託獎」:(A組)第一商業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行、華南商業銀行、玉山商業銀行、臺灣土地銀行、(B組)遠東國際商業銀行、三信商業銀行;「員工福利信託獎」:中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行、永豐商業銀行;「信託業務創新獎」:中國信託商業銀行、上海商業儲蓄銀行、合作金庫商業銀行。

金管會表示,自2020年9月提出信託2.0計畫以來,已有越來越多業者積極配合採取提升信託部門職能及服務功能的相關措施,2021年度安養信託業務新增的受益人人數(33,438人),與2020年度(15,224人)相較也翻倍成長,均可見信託業者推動信託商品之積極程度,及民眾對於信託之接受程度都已逐漸提升。另外,在推動跨業結盟方面,也從醫療業、社福團體、長照機構等安養相關產業,擴大到家族信託等著重之律師、會計師等專業人士的合作。

金管會推動信託2.0計畫的目的就是希望信託業者能夠發掘不同客群的需求,尤其是協助真正需要透過信託制度照顧的弱勢族群,以體現普惠金融的意義和價值。因此,金管會也將持續推動信託2.0第二階段計畫,鼓勵信託業者能在既有基礎上,持續向上推升信託服務功能,同時依據客戶需求與相應的產業提供跨業結盟服務,營造信託業與社會大眾互利雙贏的環境。