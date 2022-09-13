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保育意識提升！林務局：生態薪水增列台灣黑熊　 最高年領16萬元

林務局局長林華慶說明，近年國人愈來愈關注野生動物存續，但不少瀕危物種就棲息於農田生態系，社會期待農民友善對待棲息於田區的生物，卻可能也為農民帶來農產減收、土地利用方式受限等衍生成本，往往使得農友視這些瀕危物種為負擔，或讓在地居民對保育卻步。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/13 09:38
台灣黑熊。(照片載自台灣黑熊保育協會臉書)

台灣黑熊。(照片載自台灣黑熊保育協會臉書)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局於昨（9/12）日發表「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」的推動成果，農委會主委陳吉仲表示，農地不只具備生產功能，更是許多物種的棲地，包括石虎、草鴞、水獺與水雉四種物種及棲地的生態給付均有良好成效，這次納入台灣黑熊，後續若有其它物種需要，也會新增納入。

林務局局長林華慶說明，近年國人愈來愈關注野生動物存續，但不少瀕危物種就棲息於農田生態系，社會期待農民友善對待棲息於田區的生物，卻可能也為農民帶來農產減收、土地利用方式受限等衍生成本，往往使得農友視這些瀕危物種為負擔，或讓在地居民對保育卻步。生態服務給付推動初衷即在於保育既是公益價值，其成本自然也應由全民共同分攤，不該只由特定人負責。

林務局說明，歷經貢寮水梯田、水雉、石虎導入農田生態維護勞務補貼的多年先驅經驗與成效評估後，2021年開始正式推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，包含「瀕危物種」及「重要棲地」兩大給付標的。前者分別針對石虎、草鴞、水獺與水雉4個物種；後者則是針對水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地型態。

在中央脊梁山脈國有森林生態廊道庇護棲地下，加上商業性獵捕有效抑止與民眾保育意識提升等因素，台灣黑熊已逐漸出現在部分淺山周邊村落，因此近年偶有黑熊出沒聚落或入侵農園的事件發生。

林務局指出，經過加強宣導，許多部落或社區居民一旦發現黑熊出沒或受傷，已願意主動通報並協助搶救，也顯示黑熊保育成效與山村社區的認知及態度有極大關聯。林務局歸納黑熊保育需求與近年黑熊出沒通報紀錄與救傷經驗，繼原本的石虎、草鴞、水獺與水雉，新增台灣黑熊生態服務給付示範計畫。

林務局進一步說明，台灣黑熊生態服務給付包含社區巡護監測、入侵自主通報兩部分獎勵。巡護監測給付由在地部落社區成立巡守隊，巡守黑熊潛在棲地、通報違法獵具與野生動物誤中陷阱、協助宣導老舊陷阱套索更換為精準式陷阱、協助保育宣導，每年每隊核發最高6萬元獎勵金；若巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。

自主通報給付是民眾發現疑似黑熊入侵畜(禽)舍、工寮、果園等個人農事場域，不危害其生命並立即通報所在林區管理處並勘查確認，且將食物、廚餘等吸引源確實移除或收納完整，每場域發給獎勵金3千元；若再配合架設自動相機監測3個月且維護拍攝狀態，再核發5千元獎勵金。

另外，針對突發的黑熊救傷事件，也將以專案給予積極參與救傷的民眾獎勵金。

台灣有近六成保育類野生動物生活於淺山、平原的私有農地或林地，也最容易受到開發壓力及工業化農業影響，許多里山動物如石虎、草鴞、水雉首當其衝。林務局針對淺山平原的棲地維護，近年透過「國土生態綠網建置計畫」持續與地方政府與各部會通力合作，針對全台關鍵區域操作相應之保育策略，諸如動物路殺的改善、河川廊道生態造林等；其中，在農業生產區支持農民轉型友善農業、維護健康的農田生態系，是連結「森、里、川、海」廊道成為國土生物安全網的重要關鍵。

保育意識提升！林務局：生態薪水增列台灣黑熊　 最高年領16萬元

石虎。(照片由林務局提供)

保育意識提升！林務局：生態薪水增列台灣黑熊　 最高年領16萬元

大合照。(照片由林務局提供)
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