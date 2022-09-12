日本開放自由行、免簽有譜了？日媒：最快秋季開放

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本政府9月7日起甫鬆綁邊境管控，現在又傳出最快秋季將取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等，且首相岸田文雄預計在9月就會做出決定。

日本政府9月7日起鬆綁邊境管控，將每日入境上限人數從2萬人提高至5萬人，並開放不需導遊陪同的外國團客入境，並取消原本僅限102個國家或地區民眾入境的限制。

針對上述的鬆綁政策，內閣官房副官房長官木原誠二接受電視節目訪問時透露，這些還不夠，希望能盡快開放個人旅行、取消每天入境人數上限，及恢復免簽證等。他還鬆口，政策可能在今年「秋天」上路。

綜合日媒報導，目前七大工業國集團（G7）當中，設有入境人數上限的僅有日本，旅行業界等紛紛要求日本政府解禁，而日本政府將在觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情動向後，最快9月做出最終決定。

此外，對於目前日本開放外國觀光客入境，僅限參加旅行社行程的團客，日本政府也考慮進一步鬆綁，允許個人自訂機票、酒店等的自由行行程。不過，由於申辦簽證耗費時日，日本政府正考慮給予免簽證。

報導說，有內閣官房幹部表示，為了充分發揮日圓貶值的好處，應該在今年秋天打造讓外籍觀光客容易訪日的環境。不過，政府的防疫分科會的部分專家指出，如果一下子開放入境的話，擔心第8波疫情將到來。