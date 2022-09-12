Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

日本開放自由行、免簽有譜了？日媒：最快秋季開放

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 21:21
據傳日本最快秋季將取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等措施。（圖／pixabay）

據傳日本最快秋季將取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等措施。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）日本政府9月7日起甫鬆綁邊境管控，現在又傳出最快秋季將取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等，且首相岸田文雄預計在9月就會做出決定。

日本政府9月7日起鬆綁邊境管控，將每日入境上限人數從2萬人提高至5萬人，並開放不需導遊陪同的外國團客入境，並取消原本僅限102個國家或地區民眾入境的限制。

針對上述的鬆綁政策，內閣官房副官房長官木原誠二接受電視節目訪問時透露，這些還不夠，希望能盡快開放個人旅行、取消每天入境人數上限，及恢復免簽證等。他還鬆口，政策可能在今年「秋天」上路。

綜合日媒報導，目前七大工業國集團（G7）當中，設有入境人數上限的僅有日本，旅行業界等紛紛要求日本政府解禁，而日本政府將在觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情動向後，最快9月做出最終決定。

此外，對於目前日本開放外國觀光客入境，僅限參加旅行社行程的團客，日本政府也考慮進一步鬆綁，允許個人自訂機票、酒店等的自由行行程。不過，由於申辦簽證耗費時日，日本政府正考慮給予免簽證。

報導說，有內閣官房幹部表示，為了充分發揮日圓貶值的好處，應該在今年秋天打造讓外籍觀光客容易訪日的環境。不過，政府的防疫分科會的部分專家指出，如果一下子開放入境的話，擔心第8波疫情將到來。
日本自由行
日本免簽
日本旅遊
日本

相關新聞

日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
2022/09/11 17:16
台灣將出席安倍國葬中國不滿　謝長廷：口出惡言只會讓世界看笑話
台灣將出席安倍國葬中國不滿　謝長廷：口出惡言只會讓世界看笑話
2022/09/11 10:40
笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映
笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映
2022/09/06 09:50
生不生孩子男人說了算？日本擬批准首個墮胎藥 女性需伴侶同意
生不生孩子男人說了算？日本擬批准首個墮胎藥 女性需伴侶同意
2022/08/31 17:30
缺電比核電更可怕？反核政策大逆轉 日本宣布建造新一代核電廠
缺電比核電更可怕？反核政策大逆轉 日本宣布建造新一代核電廠
2022/08/24 20:31

更新時間 : 2022-09-12 22:31 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風12日上午動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
【梅花颱風12日上午動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高