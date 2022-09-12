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數位部長唐鳳出席亞太網路治理論壇　分享台灣數位轉型助減碳

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 20:26
數位發展部長唐鳳今（12）日受邀以視訊參與聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」下的「亞太區域網路治理論壇」。

數位發展部長唐鳳今（12）日受邀以視訊參與聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」下的「亞太區域網路治理論壇」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／科技組　綜合報導）數位發展部長唐鳳今（12）日受邀以視訊參與聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」下的「亞太區域網路治理論壇」，針對論壇關注的永續與節能網路政策議題，唐鳳分享台灣以數位轉型的方式推動減碳，例如數位產業署的「台灣雲市集」平臺，讓中小企業可以更容易導入減碳計算、能源管理系統等相關雲端解決方案；另隨著台灣3G網路將在2024年落日，一年將可減少約1億度用電。

2022年「亞太區域網路治理論壇」（Asia Pacific Regional Internet Governance Forum，APrIGF）於9月12日至14日舉行，今年的APrIGF由新加坡主辦，是一場結合線上與實體的會議，大會主題為「以人為本：預見包容、永續與可信任的社群引領網路」（People at the Centre: Envisioning a community-led Internet that is inclusive, sustainable and trusted）。

唐鳳受邀以視訊方式參與座談，就「邁向生態網路：永續與節能網路的政策制定與戰略的多方對話」（Towards an EcoInternet - A Multistakeholder Dialogue on Policy Making and Strategising for a Sustainable and Energy Efficient Internet）議題，分享台灣以數位轉型推動減碳的作法與經驗。

唐鳳在座談中指出，在疫情期間，透過「台灣雲市集」協助小攤商導入行動支付，中小企業可以直接在平臺上選購所需要的服務，體驗到數位轉型在中小型企業推動的可行性。在面對淨零碳排議題時，「台灣雲市集」也增設減碳計算、能源管理系統等相關雲端解決方案，共上架11家供應商、14件雲端方案，例如碳盤查電能管理雲端系統、組織溫室氣體盤查解決方案、以租代購電力監控系統、電能管理雲平臺等等，中小企業可以同樣以簡單的方式，導入所需的減碳方案。

過去很多中小企業會覺得碳盤查很麻煩、只有大企業做得到，但她也以台灣在今年5月所舉辦亞太社創高峰會為例，已經實作了經國際認證的會展碳盤查。現在透過雲市集平臺，這些相關作法已經越來越容易，推薦與會社群舉辦活動時，也可以試著計算碳足跡，未來說不定可進一步取得影響力憑證，透過網路就可以促進減碳。

唐鳳進一步指出，總統蔡英文已訂下台灣2050淨零排放的目標，除了上述政府透過雲市集導入減碳方案以外，國家通訊傳播委員會（NCC）規劃3G網路將在2024年落日，一旦3G網路關閉，語音通話系統轉至4G語音服務（VoLTE）後，全台灣一年將可減少約1億度用電。

「亞太區域網路治理論壇」（APrIGF）是聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」（Internet Governance Forum, IGF）下的區域層級活動，由亞太區域各國參與討論、交流及合作，盼最終提升亞太地區網路治理。APrIGF從2010年起每年舉辦，至今已在香港、東京、首爾等多個城市登場，2016年也曾由台北擔任論壇主辦城市。
唐鳳
數位部
數位發展部

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更新時間 : 2022-09-12 21:04 GMT+08:00

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