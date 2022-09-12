柯文哲台北市長任內最後一次總質詢 回應是否選總統：會努力

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北市長柯文哲任期將至，今（12日）出席任內最後一次議會總質詢，議員陳重文問及柯任期結束計畫，柯表示他計劃從台大退休，至於是否想選總統，柯回應「會啊，我會去努力。」

柯文哲將在12月25日卸任台北市長一職，今天他參加任內最後一次市政總質詢，國民黨台北市議員陳重文質詢時問到，柯文哲兩屆、八年的任期即將屆滿，有無「畢業感言」想對府會同仁或議員們說？尤其是面對王世堅、簡舒培和苗博雅等議員。

對此柯文哲回應，想對市府員工說「大家辛苦了。」至於有特殊愛恨情仇關係的議員們，柯打趣套用一句海濤法師說詞「當作業障重就可以了。」不過在追問之下，柯也承認王世堅對自己不錯、直呼「辛苦了」，而簡舒培「更辛苦」、苗博雅則「太辛苦了」。

陳重文而後表示，兩屆、八年的時間，他與柯市長歷經八次的總質詢，因此希望送柯市長一個「畢業禮物」，價格、價值不菲，是特別去三義找雕刻大師用黃檜的漂流木雕刻的木雕作品，且這個作品還有證明書，木雕師傅取名為「放飛」。

陳重文說，他解讀這個木雕是一個雄鷹，展翅高飛要獵取獵物的姿態，有鵬程萬里、展翅高飛的兩個寓意，希望柯市長未來能放在辦公室。柯市長大方接受並表示這個禮物太貴重了。

陳重文而後問柯，12月25號卸任後會回台大上班嗎？柯文哲說，要跟人事處研究一下，會回去報到，但不好意思佔著位置不做事，所以主張退休。

陳重文說，除了退休還有什麼打算，有沒有想爭取總統大位？柯文哲說「會啊，我會去努力。」至於總統辦公室位置，柯文哲說一定要在立法院、中央黨部附近，人都在那裡在附近比較好。