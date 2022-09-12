Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

柯文哲台北市長任內最後一次總質詢 回應是否選總統：會努力

議員陳重文問柯，12月25號卸任後會回台大上班嗎？柯文哲說，要跟人事處研究一下，會回去報到，但不好意思佔著位置不做事，所以主張退休。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/12 19:02
國民黨籍議員陳重文與台北市長柯文哲。（圖/9月12日柯文哲市長赴議會市政總質詢直播截圖）

國民黨籍議員陳重文與台北市長柯文哲。（圖/9月12日柯文哲市長赴議會市政總質詢直播截圖）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北市長柯文哲任期將至，今（12日）出席任內最後一次議會總質詢，議員陳重文問及柯任期結束計畫，柯表示他計劃從台大退休，至於是否想選總統，柯回應「會啊，我會去努力。」

柯文哲將在12月25日卸任台北市長一職，今天他參加任內最後一次市政總質詢，國民黨台北市議員陳重文質詢時問到，柯文哲兩屆、八年的任期即將屆滿，有無「畢業感言」想對府會同仁或議員們說？尤其是面對王世堅、簡舒培和苗博雅等議員。

對此柯文哲回應，想對市府員工說「大家辛苦了。」至於有特殊愛恨情仇關係的議員們，柯打趣套用一句海濤法師說詞「當作業障重就可以了。」不過在追問之下，柯也承認王世堅對自己不錯、直呼「辛苦了」，而簡舒培「更辛苦」、苗博雅則「太辛苦了」。

陳重文而後表示，兩屆、八年的時間，他與柯市長歷經八次的總質詢，因此希望送柯市長一個「畢業禮物」，價格、價值不菲，是特別去三義找雕刻大師用黃檜的漂流木雕刻的木雕作品，且這個作品還有證明書，木雕師傅取名為「放飛」。

陳重文說，他解讀這個木雕是一個雄鷹，展翅高飛要獵取獵物的姿態，有鵬程萬里、展翅高飛的兩個寓意，希望柯市長未來能放在辦公室。柯市長大方接受並表示這個禮物太貴重了。

陳重文而後問柯，12月25號卸任後會回台大上班嗎？柯文哲說，要跟人事處研究一下，會回去報到，但不好意思佔著位置不做事，所以主張退休。

陳重文說，除了退休還有什麼打算，有沒有想爭取總統大位？柯文哲說「會啊，我會去努力。」至於總統辦公室位置，柯文哲說一定要在立法院、中央黨部附近，人都在那裡在附近比較好。
柯文哲
台北市長
總統選舉
市政總質詢

相關新聞

【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒
【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒
2022/09/09 13:55
捷運萬大線1期工程進度逾6成　台北市長柯文哲: 新店溪河底隧道施工艱難•盼帶給萬華新繁榮
捷運萬大線1期工程進度逾6成　台北市長柯文哲: 新店溪河底隧道施工艱難•盼帶給萬華新繁榮
2022/09/08 17:47
出任黃珊珊競選團隊「政策總顧問」 前內政部長李鴻源：只要非綠、沒什麼不能合
出任黃珊珊競選團隊「政策總顧問」 前內政部長李鴻源：只要非綠、沒什麼不能合
2022/09/06 20:21
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
2022/09/04 11:23
【真理才能越辯越明】黃珊珊再拋辯論戰帖　籲停止隔空喊話、互相抹黑
【真理才能越辯越明】黃珊珊再拋辯論戰帖　籲停止隔空喊話、互相抹黑
2022/09/02 17:32

更新時間 : 2022-09-12 19:32 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風12日上午動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
【梅花颱風12日上午動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與