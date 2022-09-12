南台灣登革熱群聚擴大　高雄一週內爆9例　最小的未滿10歲

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）高雄市登革熱疫情擴大，今（12）日再增2例，本月已累計9例，均為前鎮區居民，研判屬同起群聚感染。

疾管署表示，今日國內新增2例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，分別為40多歲女性(案8)、10多歲男性(案9)，案8於9月8日出現發燒、頭痛等症狀，就醫並由診所通報採檢後確診；案9為昨(11)日公布個案之同住家人，擴大採檢後確診。

這2名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

高雄市衛生局表示，今日已針對前鎮區崗山仔地區瑞豐里等警戒範圍13里，持續展開環境整頓社區髒亂點大掃蕩工作，包含孳生源清除、緊急噴藥等登革熱防治工作。

衛生局說明，自9月6日起截至11日為止總計擴大採檢共826人，其中7人PCR陽性(均為已公布個案)、814人陰性，其餘檢驗中，另有1例為診所通報採檢確診(今日公布案8)，加上9月6日公布的首例個案，本起群聚感染共9例，患者年齡介於未滿10歲至80多歲。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計11例登革熱本土病例，分別為高雄市9例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南(19例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國、柬埔寨及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

另外，適逢颱風季節，各地仍持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。