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中颱梅花緩慢北上　北、東北、中南部嚴防豪雨　最快13日下午解除海警

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 18:05
中颱梅花緩慢北上　北、東北、中南部嚴防豪雨　最快13日下午解除海警

（台灣英文新聞／朱明珠　台北綜合報導）氣象局表示，中颱梅花正緩慢北上，依目前路徑預測，最快明晚前後有可能解除海警，但今晚至明天北部、東北部，中南部仍是降雨熱區，預估14日（週三）天氣才會逐漸恢復穩定。

根據中央氣象局資料顯示，第12號颱風梅花過去3小時強度略為減弱，17時的中心目前在台北的東方約250公里之海面上，以每小時9公里速度，向北北東轉北北西進行，其暴風圈已進入東北部及北部近海，對台灣東北部及北部海面構成威脅。

氣象局表示，依目前路徑預測，中颱梅花今（12）日到明（13）日白天會緩慢北上，明晚開始朝中國華中沿岸接近，速度也會逐步加速，路徑也可能稍微偏東，因此明天下午到傍晚台灣有機會脫離暴風圈、解除海上颱風警報。

隨著颱風梅花逐漸北上，東南部外海已經脫離警戒區域，今明兩天是颱風最接近的時候，預估14日台灣天氣會逐漸恢復穩定。

氣象局說，梅花外圍環流帶來明顯的雨量，在偏北風迎風面的北部、東北部是主要降雨區域， 新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，類似的降雨情況會持續到明天清晨。

雖然梅花沒有直接侵襲台灣，但已為北部、東北部和中部帶來強降雨，根據氣象局監測資料，今凌晨12點至下午15點30分，全台累積雨量前10名分別為：

  • 146.5 mm 桃園市蘇樂
  • 112.5 mm 桃園市拉拉山
  • 111.5 mm 新竹縣國一S098K
  • 104.5 mm 桃園市光華農路
  • 104.0 mm 桃園市奎輝國小
  • 103.0 mm 新竹縣新城國小
  • 101.0 mm 桃園市義興
  • 100.0 mm 新竹縣鳥嘴山
  • 100.0 mm 宜蘭縣太平山(1)
  • 98.5 mm 新北市信賢派出所

中颱梅花緩慢北上　北、東北、中南部嚴防豪雨　最快13日下午解除海警

另外，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，於今日上午08時發展為輕度颱風，編號第13號(國際命名: MERBOK，中文譯名: 莫柏)，預測朝東北移動，對台灣無直接影響。

至於目前位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，目前中心位置在北緯21.8 度，東經138.6度，以每小時6公里速度，向北北東進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預估熱帶低壓最快可能在14日增強為今年第14號颱風南瑪都，未來強度可能會達輕颱上限，各國預測將會往日本九州前進。
中颱梅花
梅花
颱風

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更新時間 : 2022-09-12 18:57 GMT+08:00

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