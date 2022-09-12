衛報： 女王之死加劇對大英帝國暴行的批判

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世8日與世長辭，在一片頌揚敬悼之外，美國各界對大英帝國君主制在非洲、亞洲及加勒比海等地的暴力殖民的長期批判，也再度搬上檯面。

《衛報》報導，全球數百萬人哀悼一代君主的逝世，然而包括美國評論者、學者及前外交官在內的另一派意見指出，女王的逝世再度提醒世人，大英帝國在歷史上對各國的暴力剝削，並造成數十年的痛苦、死亡與經濟社會的破壞，是時候充分省思、呼籲賠償了。

哈佛大學歷史學教授賈桑諾夫（Maya Jasanoff）日前發表於《紐約時報》的文章主張，女王是穩定的象徵，ㄧ生勤勉政事、履行承諾，理應被緬懷，然而她見證大英帝國解體的同時，也擺出穩固的傳統主義面孔，幫助掩蓋血腥的去殖民化歷史。

以1952年至1960年間的肯亞茅茅起義（Mau Mau Uprising）為例，這場反殖民政權的叛亂被英軍強力鎮壓，8年內約有9萬人遭到英軍殺害，16萬人遭到囚禁、刑求、鞭打、性侵乃至去勢等不人道對待。英國政府於2013年與提出訴訟的遺族和解，並同意賠償2千萬英鎊及公開道歉。

康乃爾大學教授古吉（Mukoma Wa Ngugi）譴責圍繞女王之死的「戲劇性」。他在推特表示，自己的家人於茅茅起義中被英兵殺害，而女王終其一生未曾為奴隸制、殖民主義與新殖民主義道歉，也未督促王室為以其名義慘遭殺害的數百萬人命提供賠償，作為一個肯亞人，女王之死的戲劇太過荒誕，他「毫無感覺」。

If the queen had apologized for slavery, colonialism and neocolonialism and urged the crown to offer reparations for the millions of lives taken in her/their names, then perhaps I would do the human thing and feel bad. As a Kenyan, I feel nothing. This theater is absurd. — Mukoma Wa Ngugi (@MukomaWaNgugi) September 8, 2022

卡內基梅隆大學副教授安亞（Uju Anya）同為受害遺族，先前發布一條推特，稱女王為「一個偷竊和性侵的種族滅絕帝國的首席君主」，並稱願女王「痛苦不堪」。推特以違反公司規則為由刪除了這條推特，該大學則在一份聲明中譴責了這一行為。

劍橋大學後殖民研究教授戈帕爾（Priyamvada Gopal）則在新聞廣播節目「現在民主」中表示，英國君主制 「已經代表了深刻而又嚴重的不平等」。她將英國君主制與美國等地進行比較，美國在獨立前曾被英國君主制統治，而目前則對波多黎各和其他島國進行殖民統治，她指出，「權力、特權以及財富掌握在少數人手中，其餘人則被邀請去崇拜，並視之為完全正常的」。

家族來自牙買加的紐約大學法律教授穆雷（Melissa Murray）在推特上說，女王的去世將 「加速關於殖民主義、賠償和英聯邦的未來的辯論」。

她認為相關的對話已經拖延太久，這種艱難對話將不可避免地來自對過去的清算。即使對那些尊重和崇敬女王的人來說，殖民主義的殘餘影響了牙買加和其他國家的日常生活。