Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

衛報： 女王之死加劇對大英帝國暴行的批判

女王的逝世再度提醒世人，大英帝國在歷史上對各國的暴力剝削，並造成數十年的痛苦、死亡與經濟社會的破壞，是時候充分省思、呼籲賠償了。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 17:49
英國女王伊麗莎白二世逝世，留下的不僅是頌讚，還有大英帝國崩解後，數十年的去殖民化血腥歷史。（圖／美聯社）  

英國女王伊麗莎白二世逝世，留下的不僅是頌讚，還有大英帝國崩解後，數十年的去殖民化血腥歷史。（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世8日與世長辭，在一片頌揚敬悼之外，美國各界對大英帝國君主制在非洲、亞洲及加勒比海等地的暴力殖民的長期批判，也再度搬上檯面。

衛報》報導，全球數百萬人哀悼一代君主的逝世，然而包括美國評論者、學者及前外交官在內的另一派意見指出，女王的逝世再度提醒世人，大英帝國在歷史上對各國的暴力剝削，並造成數十年的痛苦、死亡與經濟社會的破壞，是時候充分省思、呼籲賠償了。

哈佛大學歷史學教授賈桑諾夫（Maya Jasanoff）日前發表於《紐約時報》的文章主張，女王是穩定的象徵，ㄧ生勤勉政事、履行承諾，理應被緬懷，然而她見證大英帝國解體的同時，也擺出穩固的傳統主義面孔，幫助掩蓋血腥的去殖民化歷史。

以1952年至1960年間的肯亞茅茅起義（Mau Mau Uprising）為例，這場反殖民政權的叛亂被英軍強力鎮壓，8年內約有9萬人遭到英軍殺害，16萬人遭到囚禁、刑求、鞭打、性侵乃至去勢等不人道對待。英國政府於2013年與提出訴訟的遺族和解，並同意賠償2千萬英鎊及公開道歉。

康乃爾大學教授古吉（Mukoma Wa Ngugi）譴責圍繞女王之死的「戲劇性」。他在推特表示，自己的家人於茅茅起義中被英兵殺害，而女王終其一生未曾為奴隸制、殖民主義與新殖民主義道歉，也未督促王室為以其名義慘遭殺害的數百萬人命提供賠償，作為一個肯亞人，女王之死的戲劇太過荒誕，他「毫無感覺」。

卡內基梅隆大學副教授安亞（Uju Anya）同為受害遺族，先前發布一條推特，稱女王為「一個偷竊和性侵的種族滅絕帝國的首席君主」，並稱願女王「痛苦不堪」。推特以違反公司規則為由刪除了這條推特，該大學則在一份聲明中譴責了這一行為。

劍橋大學後殖民研究教授戈帕爾（Priyamvada Gopal）則在新聞廣播節目「現在民主」中表示，英國君主制 「已經代表了深刻而又嚴重的不平等」。她將英國君主制與美國等地進行比較，美國在獨立前曾被英國君主制統治，而目前則對波多黎各和其他島國進行殖民統治，她指出，「權力、特權以及財富掌握在少數人手中，其餘人則被邀請去崇拜，並視之為完全正常的」。

家族來自牙買加的紐約大學法律教授穆雷（Melissa Murray）在推特上說，女王的去世將 「加速關於殖民主義、賠償和英聯邦的未來的辯論」。

她認為相關的對話已經拖延太久，這種艱難對話將不可避免地來自對過去的清算。即使對那些尊重和崇敬女王的人來說，殖民主義的殘餘影響了牙買加和其他國家的日常生活。
英國
英國女王
女王逝世
大英帝國
殖民主義
肯亞
茅茅起義
君主制

相關新聞

從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人
從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人
2022/09/12 10:02
女王移靈萬人送行 新王查爾斯正式成大英國協國家元首
女王移靈萬人送行 新王查爾斯正式成大英國協國家元首
2022/09/11 20:06
89年紅酒讓習近平灰頭土臉　矢板明夫：英國女王的柔性外交成絕響
89年紅酒讓習近平灰頭土臉　矢板明夫：英國女王的柔性外交成絕響
2022/09/11 14:19
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
2022/09/10 19:00
英國王位繼位者查爾斯三世：記住女王的榜樣並從中汲取力量
英國王位繼位者查爾斯三世：記住女王的榜樣並從中汲取力量
2022/09/10 09:41

更新時間 : 2022-09-12 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風12日上午動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
【梅花颱風12日上午動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與