衛報： 女王之死加劇對大英帝國暴行的批判

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)英國女王伊麗莎白二世8日與世長辭,在一片頌揚敬悼之外,美國各界對大英帝國君主制在非洲、亞洲及加勒比海等地的暴力殖民的長期批判,也再度搬上檯面。

《衛報》報導,全球數百萬人哀悼一代君主的逝世,然而包括美國評論者、學者及前外交官在內的另一派意見指出,女王的逝世再度提醒世人,大英帝國在歷史上對各國的暴力剝削,並造成數十年的痛苦、死亡與經濟社會的破壞,是時候充分省思、呼籲賠償了。

哈佛大學歷史學教授賈桑諾夫(Maya Jasanoff)日前發表於《紐約時報》的文章主張,女王是穩定的象徵,ㄧ生勤勉政事、履行承諾,理應被緬懷,然而她見證大英帝國解體的同時,也擺出穩固的傳統主義面孔,幫助掩蓋血腥的去殖民化歷史。

以1952年至1960年間的肯亞茅茅起義(Mau Mau Uprising)為例,這場反殖民政權的叛亂被英軍強力鎮壓,8年內約有9萬人遭到英軍殺害,16萬人遭到囚禁、刑求、鞭打、性侵乃至去勢等不人道對待。英國政府於2013年與提出訴訟的遺族和解,並同意賠償2千萬英鎊及公開道歉。

康乃爾大學教授古吉(Mukoma Wa Ngugi)譴責圍繞女王之死的「戲劇性」。他在推特表示,自己的家人於茅茅起義中被英兵殺害,而女王終其一生未曾為奴隸制、殖民主義與新殖民主義道歉,也未督促王室為以其名義慘遭殺害的數百萬人命提供賠償,作為一個肯亞人,女王之死的戲劇太過荒誕,他「毫無感覺」。

If the queen had apologized for slavery, colonialism and neocolonialism and urged the crown to offer reparations for the millions of lives taken in her/their names, then perhaps I would do the human thing and feel bad. As a Kenyan, I feel nothing. This theater is absurd.

卡內基梅隆大學副教授安亞(Uju Anya)同為受害遺族,先前發布一條推特,稱女王為「一個偷竊和性侵的種族滅絕帝國的首席君主」,並稱願女王「痛苦不堪」。推特以違反公司規則為由刪除了這條推特,該大學則在一份聲明中譴責了這一行為。

劍橋大學後殖民研究教授戈帕爾(Priyamvada Gopal)則在新聞廣播節目「現在民主」中表示,英國君主制 「已經代表了深刻而又嚴重的不平等」。她將英國君主制與美國等地進行比較,美國在獨立前曾被英國君主制統治,而目前則對波多黎各和其他島國進行殖民統治,她指出,「權力、特權以及財富掌握在少數人手中,其餘人則被邀請去崇拜,並視之為完全正常的」。

家族來自牙買加的紐約大學法律教授穆雷(Melissa Murray)在推特上說,女王的去世將 「加速關於殖民主義、賠償和英聯邦的未來的辯論」。

她認為相關的對話已經拖延太久,這種艱難對話將不可避免地來自對過去的清算。即使對那些尊重和崇敬女王的人來說,殖民主義的殘餘影響了牙買加和其他國家的日常生活。

We are likely overdue for the difficult conversation that will inevitable come from reckoning with our past. And even for those who respect and revere the Queen, the residue of colonialism shadows day to day life in Jamaica and other parts of the Caribbean.