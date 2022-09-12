台北遠東香格里拉遠東Café品蟹嘉年華　澎湃秋蟹吃到飽

迎接秋蟹季，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳主廚黃仁人嚴選多樣當季新鮮螃蟹，即日起至10月30日期間推出季節限定「品蟹嘉年華」，澎湃海鮮餐檯上提供牛蹄蟹、三點蟹、旭蟹、佐渡花蟹等選擇，各主題餐檯則設計了囊括中、西、日以及南洋風味鮮蟹料理，如鍋炒避風塘螃蟹、珍寶黑胡椒蟹、蟹肉義大利麵、松葉蟹肉握壽司、軟殼蟹加州捲、奶油焗烤甲羅燒、新加坡辣椒蟹等十多道美饌，還可加價728+10%元加點「沙公三味」佐主廚特製獅城辣椒醬、泰式咖哩醬及珍寶胡椒醬，香辣開胃，大啖秋蟹就趁現在。自助餐每位1,580+10%元起，訂位專線：(02) 7711-2080。

主廚推薦鮮蟹料理

海鮮吧

海鮮控來到自助餐廳絕對不容錯過令人食指大動的精選海鮮吧，琳瑯滿目的海鮮陣容，這季將以主廚嚴選台灣東北漁港新鮮直送的各式當季蟹種為主角，包含肉質紮實飽滿且富含香濃蟹膏的「旭蟹」、細緻蟹肉與蟹膏清雅的「三點蟹」、公蟹蟹膏飽滿而母蟹蟹黃肥美的「牛蹄蟹」、肉多鮮甜的「花蟹」、清甜細緻的「沙蟹」 以及多款現流海鮮如鮮蝦、蚌類、鳳螺、淡菜等，蒸點區也推出了各式清蒸精選螃蟹及海鮮像是小鮑魚、小烏賊、章魚、大白蝦及扇貝等新鮮海味，以最簡單清蒸方式鎖住海鮮Ｑ彈肉質，主廚精確掌握蒸煮時間，讓蟹肉保持鮮嫩彈牙的口感，並以蔥、薑、米酒提味，完美展現食材的新鮮度與自然美味。

珍寶黑胡椒蟹

選用肉質鮮美的三點蟹及膏黃豐富的牛蹄蟹，先用黑胡椒、白胡椒、八角、香葉、等香料炒出香味，再加入洋蔥、蔥段、蒜片，到入切好的蟹件一起拌炒出香氣，加入醬油膏並撒上大量的黑胡椒，燜煮數分鐘後讓蟹肉充分融入在濃郁醬汁裡，細緻鮮香的蟹肉帶著各式香料的辛香與黑胡椒的辣勁，讓人吮指回味，越吃越過癮。

鍋炒避風塘螃蟹

起源於香港避風塘的經典海鮮料理，這道鍋炒避風塘螃蟹是許多饕客們最愛的港式海鮮之一，主廚先將辣椒及蒜蓉下鍋酥炸，之後入鍋油炸的蟹肉不僅鎖住蟹肉鮮甜還能增添辛香風味，再與蒜、蔥段、椒鹽、豆豉等與酥炸過的蟹塊大火快炒，精髓在於蒜蓉的獨特風味，甘口焦香，脆而不糊，主廚精確掌握火侯讓蒜香、辣味、豉汁完美融入蟹肉中，鮮甜鹹香，美味誘人。

新加坡辣椒蟹

主廚選用台灣近海三點蟹，以微辣帶酸甜的醬汁爆炒，再加入蛋液使其濃稠，讓鮮甜肥美的蟹肉更加多汁飽滿，鮮香撲鼻光看就讓人口水直流，這道聞名國際的新加坡辣椒蟹融合馬來菜的辛辣與中式料理的鮮濃，不僅保留螃蟹原有的鮮甜肉質，帶著辣味的醬汁更是香辣開胃，讓人忍不住一口接一口！

精選蟹肉義大利麵及燉飯

喜愛西式料理的食客，別錯過以經典青醬和白醬展現的精選蟹肉義大利麵與燉飯，主廚用帕瑪森起司、橄欖油、鮮奶油、松子與羅勒葉製成香氣濃郁的青醬，搭配細緻鮮甜的蟹肉與筆管麵，簡單美味。另一道以濃郁白醬料理蟹肉、鮮蝦、花枝等豐富海鮮，製成鮮美濃郁的義大利燉飯，香濃卻不膩口，各式海鮮相互輝映並創造多層次口感，滿滿海味令人齒頰留香。

奶油焗烤甲羅燒（假日限定）

「甲羅燒」是日本傳統的濱燒美食，「濱燒」是指在海邊直接用爐火將現捕海鮮燒熟，因為食材新鮮現撈現煮，味道特別鮮美，而原本甲羅燒是將蟹膏放在蟹殼上，用火爐燒煮至滾沸後，蟹膏香氣撲鼻，用小湯匙直接吃，也可以當作沾醬，主廚創意將原本簡單的甲羅燒變化更豐富多味，除了將蟹膏放入蟹殼之外，更加入了蔬菜及奶油調味，並將滿滿的起司絲覆蓋其上後送入烤箱焗烤至表面金黃微焦，再撒上歐芹碎點綴，吃得到蟹膏的鹹香鮮味以及蔬菜的清甜，還有濃郁起司香氣，是一道獨特的日式風味料理。

728加價購 沙公三味

主廚不僅在原本就很豐富的自助餐檯上增加十多道螃蟹料理，為了讓愛蟹饕客盡享當季鮮味，主廚還另外推出加價購鮮蟹料理，只要加價728+10%元，即可享用特別加碼的「沙公三味」，主廚挑選肉多肥美的大沙公，用清蒸的方式鎖住蟹肉的鮮甜Q彈，再佐上主廚特製香辣開胃的獅城辣椒醬、椰香濃郁的泰式咖哩醬以及嗆辣過癮的珍寶胡椒醬，三種不同滋味品嚐沙公絲絲分明的鮮美肉質，令人大呼過癮的品蟹嘉年華，大啖秋蟹就趁現在！