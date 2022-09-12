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中秋節來去安平 與米奇合拍抽BMW好禮

台南大員皇冠假日酒店餐廳消費 抽最高5折優惠

By 台灣英文新聞
2022/09/12 17:31
中秋節來去安平 與米奇合拍抽BMW好禮
中秋節來去安平 與米奇合拍抽BMW好禮

2022迪士尼慶典「米奇與好朋友chill遊台南」，即將在中秋連假與大家見面，台南大員皇冠假日酒店推出餐飲優惠活動，自2022年9月9日至9月30日，凡出示和「米奇與好朋友們CHILL遊台南」的合照，在酒店餐廳內用餐即可參加【食在5好】抽彩球活動，有機會抽中全桌最高5折優惠，還可以將相片上傳台南大員皇冠假日酒店臉書粉絲團，再抽BMW提供的超值好禮。

哇！超卡哇伊~這是每個看到水上巨型Tsum Tsum的米奇與好朋友，忍不住發出的驚喜聲，可愛的模樣融化不少人的心，就算是鐵漢男子也都會不經意的拿起手機拍照。2022迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」於9月9日至10月30日在安平遊憩碼頭水域及廣場開展，台南大員皇冠假日酒店特別搭上順風車，推出餐飲優惠折扣。自2022年9月9日至9月30日，凡出示和「米奇與好朋友CHILL遊台南」的合照，在酒店內4間餐廳用餐，包括元素、煉瓦、彩豐樓、289BAR，不限消費金額，即可參加【食在5好】抽彩球活動，有機會抽中全桌最高5折優惠，須另加原餐價10%服務費。餐廳訂位06-5121807

分享照片抽好禮，可愛的米奇與好朋友，當然要多拍幾張超夢幻的萌照啊！即日起至2022年10月23日前，分享您和米奇與好朋友的合照，上傳至台南大員皇冠假日酒店臉書活動貼文上，並留言「#米奇與好朋友們CHILL遊台南」，照片中必須有人，不同帳號不可使用同1張照片，每個帳號限投稿1次，有機會抽中BMW台南汎德所提供的精緻好禮，包括BMW高爾夫遮陽帽、BMW高爾夫球帽、BMW高爾夫保溫瓶、BMW高爾夫手拿包、BMW高爾夫球傘，以及藍晒圖文創園區的合作店家提供的文創商品組，一張相片好禮享不完。

更新時間 : 2022-09-12 18:02 GMT+08:00

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