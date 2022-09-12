新北奪全國數位閱讀專題探究競賽4獎項　展現學生閱讀寫作素養力

新北市國中小學生組隊參與臺灣閱讀文化基金會舉辦的 全國111年度中小學數位閱讀專題探究競賽，從650隊中脫穎而 出，勇奪2座特優及2座優等獎殊榮。學生們從生活中找尋議題， 在專題探究過程中進行自我省思，也考驗團隊合作。

教育局長張明文表示，閱讀寫作的結合是教育趨勢， 鼓勵學生進行議題探究及實作， 讓孩子能從閱讀反思並實際解決問題。此外， 以小組形式的專題探究過程，是團隊合作能力的展現， 期待未來學生透過閱讀開展更寬廣的人生視野。

東山國小的「東山食蟲」小隊獲得國小組特優， 他們從學校的濕地出發，以「當食蟲植物遇到垂直濕地」為主題； 指導老師古淑鈴表示，探究過程經由反覆的提問，引導孩子們思考、 釐清觀念，途中遇到許多瓶頸，但是學生們想要完成的心， 終究結出閃亮的果實。學生張辰欣認為， 研究過程中最挫折的是垂直濕地的文獻很少， 經過這次的探究與報告，以後別人就可以參考我們的研究成果， 繼續探討，這是最有成就感的事。

新莊國小「辰星微光隊」以「如何提升團隊合作力」 為主題獲得國小組優等。學生趙宸寬、蕭宇廷、傅羽芯認為， 生活中常常遇到合作的機會，在分工合作中，有些人有很大的貢獻， 有時候也會遇到「豬隊友」，因此想透過這次的探究機會， 找出每個人在團隊中的角色，並提升合作力， 而在專題探究過程中雖然經歷疫情考驗， 但師生仍透過線上課程克服困難完成報告。

南山中學「ESL小隊」以「迪士尼角色中女性形象的改變」為題， 獲得國中組特優及首屆「報導者」特別獎。指導老師黃筠雅分享， 專題探究讓學生嘗試「自主學習」，此次探究的議題， 是同學們都熟悉的迪士尼公主，因此可讓成員維持討論熱度。 朱芷瑩、吳惠真、海語芯同學表示，最大的收穫是體認到團隊中的每 個人就像迪士尼公主一樣，都有自己的個性和形象， 探究的過程學習到不要被傳統的公主形象限制， 勇敢的活出自己的樣子。

中山國中開設自主學習的校訂課程，這次榮獲優等的「 中山病毒突擊隊」以「國中的補習現況與影響」為主題進行探究。 指導老師潘盈婕表示， 適逢疫情嚴峻引起同學對學習型態以及普遍補習的現況產生研究動機 。參與探究的方柔、尚玫宇、林宸安、劉慧瑜同學表示： 了解這個議題彷彿同時也在認識這個世代的孩子與自己。

教育局表示，新北市積極推動閱讀教育，重視以科技輔助閱讀， 鼓勵教師運用數位閱讀學習平台、數位讀寫網等閱讀平台融入教學， 培養學生媒體識讀能力，以平台協助記錄閱讀歷程， 同時將提升閱讀寫作能力列為重要教育政策， 要求每位國小高年級學生在畢業前要完成一份個人或小組的統整性主 題/專題/議題探究課程之研究報告，期望新北學子發揮閱讀力， 學習文字的表達技巧，培養思考邏輯能力， 能獨立思考解決實務問題， 讓閱讀與寫作帶給孩子的人生滿滿的感動與收穫。

中山國中學生專題探究照片。(照片來源：新北市教育局提供)

南山中學學生專題探究照片。(照片來源：新北市教育局提供)