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台灣企銀「Double A」出擊 打造數位金融服務新體驗

By 台灣英文新聞
2022/09/12 17:21
「臺企銀行動銀行」App推出「智能語音小幫手i-Money」智慧語音指令服務。(照片臺灣企銀提供)

「臺企銀行動銀行」App推出「智能語音小幫手i-Money」智慧語音指令服務。(照片臺灣企銀提供)

台灣企銀即日起透過「AI人工智慧」及「OPEN API開放應用程式介面」，推出「Double A」雙服務！利用AI將該行智能客服升級再進化，於「台企銀行動銀行」App重磅推出「智能語音小幫手i-Money」智慧語音指令服務；亦同步推動OPEN API開放銀行服務，攜手台灣集中保管結算所，在APP中僅需按一鍵，就能精準掌握個人所有臺、外幣存款資產。台灣企銀用「Double A」出擊，為客戶打造數位金融新體驗。

台灣企銀以友善服務及普惠金融為出發點，將原有智能客服Money導入「智慧語音語意辨識技術」，客戶於該行行動銀行App常用功能服務中，直接說出想要尋找何種類型的服務，例如對著i-Money說：「我要轉帳」，i-Money會回問：「要使用哪種方式轉帳？」，客戶回答「臺幣轉帳交易」、「轉給爸爸的帳戶」、「轉500元」，系統會自動導引客戶完成流程。

台灣企銀表示，包括臺、外幣帳戶、信用卡交易查詢、約定轉帳及非約定轉帳、行動銀行導航等功能，皆可以透過AI人工智慧，辨識理解客戶口說內容並引導客戶完成金融服務。i-Money進階為客戶做到即時、創新、極優的次世代智能語音小幫手機器人，該項功能已取得兩項經濟部智慧財產局新型發明專利。

除此之外，台灣企銀亦積極推動開放銀行(Open Banking)服務，透過OPEN API將銀行金融服務拓展至客戶日常生態圈，即日起與台灣集中保管結算所合作，提供客戶完成相關身分驗證及認證授權流程後，即可在「集保e手掌握」APP一鍵檢視客戶持有的臺外幣存款帳戶餘額及交易明細等資訊，強化客戶對自身資產的即時精準掌握，讓客戶能更有效進行資金調度與配置。

在金管會開放銀行三階段的進程中，台灣企銀目前已分別與遠傳電信「friDay理財+」App及金尉公司「CWMoney」App合作提供客戶能於第三方服務提供者App查詢匯率、利率及分行資訊等公開資訊，未來台灣企銀也將繼續與更多業者接洽異業合作，創造金融服務新商機，讓客戶體驗無縫接軌的線上金融科技，打造優質且完善的客戶金融生態圈。

更新時間 : 2022-09-12 18:01 GMT+08:00

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