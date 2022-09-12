台灣土銀統籌主辦味丹企業公司新臺幣48億元 聯貸案完成簽約儀式

台灣土地銀行統籌主辦味丹企業公司總金額新臺幣48億元聯貸案，已成功完成募集。該聯貸案原預計籌募金額新臺幣45億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達235%，最終以新臺幣48億元結案，並於2022年9月12日簽訂聯合授信合約。

該聯貸案由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，募集7年期金額共計新臺幣48億元，資金用途主要作為償還金融機構借款及充實中期營運資金，並由泰國盤古銀行、台灣銀行、彰化銀行、兆豐銀行、合作金庫、第一銀行、元大銀行及台中銀行等銀行作為共同主辦銀行，顯見各銀行對於味丹企業公司長期務實經營均予認同與肯定。

味丹企業公司主要從事味精、速食麵、飲料、生物科技及保健食品產品之製造及銷售，為國內最大味精製造廠商，在臺灣、越南皆設有生產基地；另於速食麵業、飲料業之發展亦有卓越成果，近年更積極開拓海外及大陸市場，投資開發新種業務，包括取得日本「月桂冠」清酒全系列、以及「SPEY」系列威士忌酒臺灣區銷售代理權，並取得金門酒廠50度以下金門高粱酒台灣地區經銷權，產品品質深受客戶肯定，未來展望可期。

台灣土地銀行近年配合政府政策推動「六大核心戰略產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，並大力推動「綠能產業融資」，且為順應綠色金融之國際發展趨勢，近期辦理之聯貸案件皆納入ESG企業永續連結相關指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。

示意圖。(由臺灣土地銀行提供)