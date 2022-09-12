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台灣證交所：上週外資在集中市場賣超233.14億元

賣超台新金3.37萬張最多，另買超群創3.15萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/09/12 17:11

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/9/5~2022/9/8）外資在集中市場總買進金額為2,305.45億元，總賣出金額為2,538.59億元，賣超為233.14億元，另統計自2022年年初至9月8日止，外資總買進金額為12兆4,971.77億元，總賣出金額為13兆6,462.98億元，累計賣超為1兆1,491.21億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆2,105.73億元新台幣，占全體上市股票市值的40.09%，較9月2日的18兆3,821.64億元新台幣，減少1,715.91億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進94,182千股，賣出62,696千股，買超31,486千股；第二名：永豐金：買進69,310千股，賣出46,877千股，買超22,433千股；第三名：友達：買進91,657千股，賣出69,811千股，買超21,846千股。

台灣證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：台新金：買進31,077千股，賣出64,758千股，賣超33,681千股；第二名：新光金：買進38,170千股，賣出71,139千股，賣超32,969千股；第三名：聯電：買進86,682千股，賣出115,306千股，賣超28,624千股。

更新時間 : 2022-09-12 18:01 GMT+08:00

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