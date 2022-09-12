集保深耕基金市場　推廣普惠金融

2019年起，在疫情、戰爭、匯率、通膨等風暴下，全球股市波動加劇，基金市場定期定額反成為穩定投資與退休理財的避風港。根據集保結算所統計，去(2021)年基富通、鉅亨、中租等銷售通路在集保「基金交易平台」交易量突破2,000億元，成長36%，其中又以定期定額占比達4成，5年來定期定額成長高達8倍，顯示國人已逐漸轉向穩定與自主投資，而集保結算所正是奠定基金市場基礎工程，以及推動普惠金融的最主要推手。

集保結算所近年配合主管機關「資本市場藍圖」與「公司治理藍圖」等多項政策推動，以「創新」、「韌性」、「永續」經營策略，在基金市場上提供360度全方位服務：從資訊公開揭露的「基金資訊觀測站」、發行面的無實體登錄與保管、及交易面的「資訊傳輸平台」、「基金交易平台」，並攜手基富通證券推動「好享退」、「好好退休準備平台」專案，為基金市場提供前、中、後台一條龍的服務。

為持續深耕基金市場，集保結算所董事長朱漢強表示，集保在主管機關指導與大力支持下，與投信投顧公會密切合作及共同努力，逐步擘建高效率與數位的市場機制，俾為國人提供友善及便利的基金生態系服務。未來3年內，集保五大推動重點如下：

建置境內基金集中清算平台，打造標準化、自動化的市場機制

集保作為基金生態系的HUB，將投信與銷售機構間，多對多的資訊流與金流，改為多對一(清算平台)、一對多，透過集中處理、彙整收付，逐步改造基金市場，走向標準化、自動化、提升效率。

全新改版基金資訊觀測站，強化使用介面與資訊縱深

基金資訊觀測站身兼受理申報及對市場公告，未來全新改版為專區式、主題式的友善操作介面，並打造「資訊中心」、「教育中心」，一站式滿足投資人對境內、外基金「知」的需求。

加強基金理財教育推廣，培養新世代自主投資觀念

集保將與子公司基富通證券合作推廣基金理財教育，從普惠金融與公益的角度，推廣定期定額紀律投資，並且將正確投資與退休準備的重要性，紮根到新世代年輕族群。

深化基金數據分析，協助監理與促進市場發展

透過大數據分析，讓主管機關能即時充分掌握市場動態，能有效兼顧業務發展與風險管理，亦能做好投資人權益保護，進而有助主管機關開放新種商品或業務之決策，以促進基金整體市場的發展。

持續辦理公益活動，實踐普惠金融、利他共好

集保結算所與子公司基富通本著公益性的角色，於2019年、2020年推動「好享退」專案，成功帶動前所未有的退休理財風潮；2021年9月也賡續推動「好好退休準備平台」專案，更搭配專案也推出「好好變老」公益計畫，繼去年投入1,200萬元的公益捐贈，今年又投入1,700萬元的公益捐贈與舉辦多次社福活動，未來每年將持續辦理。這是集保對ESG的使命與承諾，集保與基富通將持續投入公益推廣，期望藉此拋磚引玉，鼓勵更多企業響應，讓每個人都享有安心的樂齡生活。

朱董事長也提及，我們心中都有「數」，「數位」的數與「數據」的數，集保的使命就是成為基金市場的HUB(樞紐)，秉持「利他共好」理念，推動普惠金融，並且結合「數位」與「數據」的力量，來協助主管機關的監理需求與促進市場發展。在主管機關政策領導下，集保的創新、韌性、永續，定將帶給基金市場更多的發展遠景。