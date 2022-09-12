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黑吼猴主食樹葉　台北動物園：最挑食老爸Lucas愛嘗鮮、吃零嘴

台北動物園說，餵養動物並不只是定時、定量的提供飼糧，而是靠長時間熟悉動物的食性、生活習慣及了解他們的營養需求後，隨時客製化地調整。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 16:13
黑吼猴「卡布」。(照片由Taipei Zoo提供)

黑吼猴「卡布」。(照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了增加食材多樣性，讓超級挑食的黑吼猴爸爸「Luca」可以多吃主食樹葉，攝取足夠的營養，台北市立動物園今(12)日表示，保育員只好每天絞盡腦汁變化出不同的菜單，還走遍全園和後山採集不同種可食樹葉，只盼望他願意多吃幾口。

台北動物園表示，去(2021)年從新加坡動物園調度的3隻雄性黑吼猴，是由爸爸「Luca」和兒子「卡比」、「卡布」組成的單身漢家族，他們入住熱帶雨林區一年多，已經適應了環境。

黑吼猴的主食是樹葉，為了增加食材多樣性，保育員除了提供黑吼猴中央廚房所配置的食物外，會特別在動物園內採集號角樹、酪梨、血桐、相思樹、榕樹、竹葉、雞屎藤、咸豐草等植物供黑吼猴們選擇，通常黑吼猴只挑選嫩葉的部分食用。

台北動物園觀察，近半年來黑吼猴爸爸「Luca」挑食的情況更加嚴重，每次看到主食的樹葉和青菜都興趣缺缺，吃得很少，有時候還會「絕食抗議」導致體重下降，只有看到新奇的食物才能激發他的食慾。為此，保育員只能到大賣場的生鮮食品貨架區，找尋可以讓黑吼猴爸爸「Luca」變換口味的珍稀食材。近期在眾多保育員特別準備的新鮮食材中，「Luca」最愛的是核桃仁和新鮮紅棗，老遠看到保育員端著這兩樣食材靠近的時候，才會興奮地離開棲架積極進食。

台北動物園說，餵養動物並不只是定時、定量的提供飼糧，而是靠長時間熟悉動物的食性、生活習慣及了解他們的營養需求後，隨時客製化地調整。未來如何改善「Luca」挑食的壞習慣，也成為照養團隊必須克服的一大難題。

黑吼猴主食樹葉　台北動物園：最挑食老爸Lucas愛嘗鮮、吃零嘴

黑吼猴爸爸「Luca」超級挑食。(照片由台北動物園提供)
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