斥資2億！台北秘境「榕錦時光生活園區」開幕　日本「九州鬆餅瓦芙」海外首店、興波咖啡人氣品牌搶先看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)斥資2億，歷經3年修復！台北市文化局「老房子文化運動計畫」打造的「榕錦時光生活園區」近日開幕，進駐養生體驗、餐飲文化及親子友善等15個品牌，包含興波咖啡 Simple Kaffa「The Coffee One」、日本人氣「九州鬆餅瓦芙」海外首店、好丘貝果、超浮誇金箔蜂蜜蛋糕「金錦町」等。

位於台北金華街及金山南路二段的「榕錦時光生活園區」，為台北市文化局活化歷史建築群「原台北刑務所官舍」成果，已於近日開張，是計畫中第20處開幕且佔地最大的老房子，未來周邊也將興建金華社會住宅。

原台北刑務所官舍，是1905年竣工的台灣最大規模監獄「原台北刑務所」的獄政官員宿舍。台北刑務所作為台北監獄的前身，台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水皆曾被關押在此，抗日烈士羅福星也在此受刑，是台北獄政的重要歷史場域。70年代起此區被稱為「華光社區」，當地居民則稱呼為「監獄口」。



樹屋浴場。(圖/台北市文化局)



興波咖啡超級棧。(圖/台灣英文新聞Lyla)

除了以專業工法修復宿舍建物外，修復團隊也保留下歷史建築的生命故事。昔日公共浴池建物旁，生長出茂密大樹，與紅磚建物依偎而生。為了讓建物與樹木和諧共生，建物活化再利用時，保留大樹的生長環境，展現自然美感。同時，修復團隊也將因火災殘留的建物遺跡，打造為光線通透的玻璃屋，並保留殘存結構，讓歷劫餘生的房樑訴說建物的生命故事。

推動老房子文化計畫運動已邁入第9年，預計今年底將有22處老房子對外開放，原台北刑務官舍群，未來將與鄰近區域的錦町日式宿舍群，周邊林務局局長舊宿舍、台灣大學潮州街7號、9號，甚至擴及到青田街歷史街區等日式房舍文化資產共同串聯合作，創造文化台北的散策新路徑，型塑台北新魅力。