BA.5占比過半成為台灣主流病毒株　出現第2起死亡　患者快篩陽住院3天過世

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內本土新增174例Omicron亞型變異株確定病例，分別為88例BA.5、86例BA.2，其中BA.5占比已超過半數，取代BA.2成為主流病毒株，另外還出現第二例BA.5重症死亡個案，發病到死亡僅短短3天。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增之88例BA.5本土個案占上週所有已定序之174例的50.6%，已逐漸成為主流病毒株，但BA.2仍有4成，取代的速度沒有預期的快。

88例BA.5本土個案為30名男性、58名女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分布為北部45例、中部34例、南部8例、東部1例，確診日介於8月17日至9月8日；另增1例BA.5重症死亡。

死亡個案為60多歲女性、未接種過疫苗，為9月9日曾公布過的個案。有糖尿病和中風病史且長期臥床。8月30日快篩陽性，送醫檢查後發現有肺炎，住院後使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，9月1日因新冠肺炎併呼吸衰竭死亡，為第二例確認感染BA.5死亡的個案。

截至目前國內本土累計檢出324例BA.5、4例BA.4、2,379例BA.2確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

另外，境外境外移入個案中新增60例Omicron亞型變異株，包含5例BA.4、50例BA.5、1例BA.2.75、4例BA.2，為32例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月22日至8月31日。

5例 BA.4個案 分別自索馬利亞、巴基斯坦、黎巴嫩、美國及荷蘭(各1例)

分別自索馬利亞、巴基斯坦、黎巴嫩、美國及荷蘭(各1例) 50例 BA.5個案 分別自越南(11例)，美國及泰國(各5例)，菲律賓、新加坡及印尼(各4例)，馬來西亞及法國(各2例)，葡萄牙、俄羅斯、日本、捷克、帛琉、英國、香港、柬埔寨、義大利、瑞士、丹麥、愛爾蘭及南非(各1例)

分別自越南(11例)，美國及泰國(各5例)，菲律賓、新加坡及印尼(各4例)，馬來西亞及法國(各2例)，葡萄牙、俄羅斯、日本、捷克、帛琉、英國、香港、柬埔寨、義大利、瑞士、丹麥、愛爾蘭及南非(各1例) 1例BA.2.75個案為自印度移入

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為86例、BA.5為744例、BA.2.75為11例、BA.2為981例。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年9月7日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比為87%，另BA.4變異株佔比約為4%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加。

鄰近我國之新加坡、中國、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，而接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。