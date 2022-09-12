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半導體產業、離岸風電建設　經濟部：台灣第2季製造業投資、營收雙創歷年同季新高

經濟部：全球經濟籠罩在俄烏戰爭、通膨壓力、產業鏈庫存調整等風險下，成長力道逐步放緩，恐降低企業投資意願或延後原訂投資計畫。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 14:50
圖取自Pixabay圖庫

圖取自Pixabay圖庫

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）經濟部今(12)日表示，受惠5G、高效能運算及車用電子等相關應用需求續強，推動資訊電子產業營收攀升，今(2022)年第2季製造業國內固定資產增購新台幣5,397億元，且製造業營收達8.7兆元，均創歷年同季新高。

經濟部今日發布「2022年第2季製造業投資及營運概況調查統計」，因半導體廠商積極投資先進製程產能，加上部分記憶體及印刷電路板業者持續擴增產能，第2季製造業國內固定資產增購新台幣5,397億元，創歷年同季新高，季增11.6%，年增25.8%。

經濟部表示，在製造業營收方面，第2季製造業營業收入為新台幣8兆7,226億元，為歷年同季新高，季增4.3%，年增10.4%，主要受惠於5G、高效能運算及車用電子等相關應用需求續強，推動資訊電子產業營收攀升等因素。

經濟部就行業別觀察，電子零組件業在第2季的固定資產增購3,873億元，創歷年同季新高，占製造業之71.8%居各業之冠，年增35.9%，主因高效能運算、5G等新興科技應用需求擴增，帶動部分晶圓代工、記憶體及印刷電路板等廠商持續投入先進製程及擴增產能。

經濟部接著說，化學材料業增購281億元，年增8.3%，主要受惠於下游半導體業者持續擴產，帶動矽晶圓、電子用化學品及氣體等供應鏈廠商擴建廠房、產線以提升產能，加以部分石化廠持續布局高值化產品增購設備，

經濟部說，電腦電子產品及光學製品業受惠於伺服器、網通需求熱絡，以致業者持續購置設備擴充產能，增購141億元，年增1.7%。金屬製品業受惠於離岸風電業者興建廠房及增設產線，加上部分業者設備汰舊換新，今年第2季增購131億元，年增6.5%。

經濟部還說，基本金屬業增購124億元，年增16.7%，主因部分業者為因應產能擴充及營運所需，增購及擴建廠房，並升級相關機械設備。石油及煤製品業增購120億元，年增23.3%，受惠於國營事業重大建設投資挹注，加上配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程。機械設備業增購105億元，年減6.8%，主要受惠於部分業者上年同期擴建廠房及增購設備。

經濟部指出，隨半導體業者擴充國內產能，廠商回台投資延續，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫台灣製造業投資動能，然而全球經濟籠罩在俄烏戰爭、通膨壓力、產業鏈庫存調整等風險下，成長力道逐步放緩，恐降低企業投資意願或延後原訂投資計畫。
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更新時間 : 2022-09-12 14:58 GMT+08:00

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