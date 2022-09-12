立陶宛經濟創新部政務次長訪台 深化經貿科技合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台立熱絡訪團多，立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯10日率官員與雷射及生技企業代表共28人抵台，將於本（12）日展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。

本年立陶宛在經濟暨創新部政務次長、農業部政務次長、交通及通訊部政務次長相繼率團來訪後，再由澤麥提斯（Karolis Žemaitis）率領該國高科技廠商來台訪問，擴大雙邊產業合作及深化經貿連結，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部透露，外交部長吳釗燮將設宴款待澤麥提斯以示歡迎，此外訪賓將拜會國家發展委員會及經濟部，另參訪我國相關產業技術研究機構與企業，探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機，強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性。

外交部指出，針對近來中國升高對台灣軍事威脅，片面改變台海現狀，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾於8月8日在英國媒體發表專文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣不能成為中國對台灣軍事演習及挑釁行動的藉口，台灣及2,350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲，並強調「自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭（The free world can't allow Taiwan to become a second Ukraine）」。

外交部強調，正當威權政體利用武漢肺炎（COVID-19）疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機，威脅全球民主自由及法治秩序的同時，澤麥提斯次長率團來訪，充分彰顯台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴，彼此扶持、團結一致的精神。台灣將與立陶宛在共同價值理念基礎上，堅守彼此共同珍視的自由民主，一同為永續發展注入良善的循環，攜手在全球尖端產業共創雙贏。