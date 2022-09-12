Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

立陶宛經濟創新部政務次長訪台 深化經貿科技合作

訪賓將拜會國家發展委員會及經濟部，另參訪我國相關產業技術研究機構與企業，探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 14:22
立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯10日率官員與企業代表訪台。（圖／Karolis Žemaitis 推特）

立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯10日率官員與企業代表訪台。（圖／Karolis Žemaitis 推特）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台立熱絡訪團多，立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯10日率官員與雷射及生技企業代表共28人抵台，將於本（12）日展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。

本年立陶宛在經濟暨創新部政務次長、農業部政務次長、交通及通訊部政務次長相繼率團來訪後，再由澤麥提斯（Karolis Žemaitis）率領該國高科技廠商來台訪問，擴大雙邊產業合作及深化經貿連結，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部透露，外交部長吳釗燮將設宴款待澤麥提斯以示歡迎，此外訪賓將拜會國家發展委員會及經濟部，另參訪我國相關產業技術研究機構與企業，探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機，強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性。

外交部指出，針對近來中國升高對台灣軍事威脅，片面改變台海現狀，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾於8月8日在英國媒體發表專文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣不能成為中國對台灣軍事演習及挑釁行動的藉口，台灣及2,350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲，並強調「自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭（The free world can't allow Taiwan to become a second Ukraine）」。

外交部強調，正當威權政體利用武漢肺炎（COVID-19）疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機，威脅全球民主自由及法治秩序的同時，澤麥提斯次長率團來訪，充分彰顯台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴，彼此扶持、團結一致的精神。台灣將與立陶宛在共同價值理念基礎上，堅守彼此共同珍視的自由民主，一同為永續發展注入良善的循環，攜手在全球尖端產業共創雙贏。
立陶宛
立陶宛訪團
台立友好
澤麥提斯（Karolis Žemaitis）
雷射
生技

相關新聞

國科會：2022生技產業策略諮議委員會9/5登場　將持續布局台灣精準健康產業發展戰略
國科會：2022生技產業策略諮議委員會9/5登場　將持續布局台灣精準健康產業發展戰略
2022/08/30 15:09
亞洲工業4.0系列展登場！台灣總統：掌握供應鏈重組商機與數位轉型趨勢
亞洲工業4.0系列展登場！台灣總統：掌握供應鏈重組商機與數位轉型趨勢
2022/08/24 12:35
立陶宛總理顧問任首位駐台代表 駐處9月營運 外交部：歡迎
立陶宛總理顧問任首位駐台代表 駐處9月營運 外交部：歡迎
2022/08/18 11:52
立陶宛交通及通訊部訪團來台中國宣布制裁 台灣外交部回擊「一派胡言」
立陶宛交通及通訊部訪團來台中國宣布制裁 台灣外交部回擊「一派胡言」
2022/08/13 19:10
台灣國科會通過5件總額達93.4億元投資案　台康將斥資85億元進駐南科橋頭園區
台灣國科會通過5件總額達93.4億元投資案　台康將斥資85億元進駐南科橋頭園區
2022/08/12 10:02

更新時間 : 2022-09-12 14:54 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風12日動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
【梅花颱風12日動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所