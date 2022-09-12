【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增25,583例COVID-19確定病例，分別為25,346例本土個案及237例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日確診數比起上週一增6%，疫情仍持續上升中，提醒民眾要注意戴口罩等防疫措施。



指揮中心表示，今日新增之25,346例本土病例，為11,833例男性、13,506例女性、7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前六多的依序為新北市(5,205例)，臺北市(3,006例)，臺中市(2,946例)，桃園市(2,699例)，高雄市(2,054例)，臺南市(1,549例)。



指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。





指揮中心說明，今日新增237例境外移入個案中，為125例男性，112例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)，美國、泰國、日本、澳門及菲律賓(各2例)，新加坡、阿拉伯聯合大公國、韓國及馬來西亞(各1例)移入。另212例感染國家調查中。入境日期介於今年8月12日至9月11日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,707,688例確診，分別為30,899例境外移入，5,676,735例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,312例COVID-19死亡病例，其中10,296例本土，另16例為境外移入。