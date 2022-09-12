瑞典國會大選左右陣營纏鬥　極右翼得票逾兩成

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瑞典當地時間11日舉行國會大選，執政8年的「社會民主黨」的左派陣營，與右翼陣營聯合極右派反移民「瑞典民主黨」的得票差距微乎其微。外媒指出，民調原顯示左派將驚險保住政權，然右翼集團實則可能以些微優勢獲勝。

因國際槍擊案頻傳、俄國入侵烏克蘭等事件，此次選舉聚焦移民與犯罪議題，而民族主義與反移民的極右翼的「瑞典民主黨」（Sweden Democrats）在選戰最後數週於民調中躍居第2，僅次社會民主黨（Social Democrats）。

《BBC》報導，全國780萬合格選民中，投票率預計高逾8成。投票結束後，瑞典電視台（SVT）的出口民調顯示，社會民主黨籍總理安德森（Magdalena Andersson）所領導的4個左派政黨得到49.8%選民支持，4個右派政黨則有49.2%，雙方陣營勢均力敵。安德森看似有望在綠黨（Green Party）、左派黨（Left Party）和中間黨（Centre）的支持下繼續執政。

中間偏左的社會民主黨（Social Democrats）儘管得票較上屆高出8%，維持第一大黨的地位，然而目前右派陣營以3席領先，瑞典民主黨得票率20.7%，較上屆高出近2成，暫時領先溫和黨（Moderate Party）的19%。右派陣營預計在國會349席次中將拿下175個席次。

因拉鋸激烈，左右派主要政黨都尚未宣布敗選或勝選，包括郵遞投票和早期投票在內的所有選票，可能需要到星期三才能統計完畢。

無論開票如何，瑞典民主黨成為僅次於社會民主黨的第二大黨，似乎已成定局。然而即便取得重大進展，該黨領袖奧克松（Jimmie Akesson）也不太可能接下重任，溫和黨（Moderate Party）主席克里斯德森（Ulf Kristersson）才可能是總理人選，而瑞典民主黨則著眼於進入政府部門執政。

異軍突起的瑞典民主黨

瑞典的社會民主黨自20世紀30年代以來主導該國的政治格局，自2014年上台後一直執政至今。瑞典民主黨則誕生於20世紀80年代末的新納粹運動，2010年以5.7%的得票率進入國會，2018年得票率上升到17.5%，本次大選預計將斬獲逾20%的選票。

民族主義及反移民的瑞典民主黨素來被視為「賤民」，因而右派陣營拒絕與之合作。2019年可謂瑞典政治的重大改變，溫和黨的克里斯德森與之談判。如今，2022年國會大選中，挾著瑞典民主黨的支持與左派一決雌雄的右派老大哥溫和黨，也面臨在國會被超車，擠下第二大黨寶座的命運。