Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓知名男演員吸毒上街被捕　目擊民眾稱「大家都認識」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 13:30
示意圖（圖／Pixabay）

示意圖（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒報導，一名南韓40歲男藝人A某在江南論峴洞住宅中，被警方以違反毒品管制法逮捕。

據警方表示，10日時接獲一名民眾報案，稱在江南論峴洞街上有位男演員疑似吸毒，精神恍惚地在路上奔跑，警方獲報後上前查看，發現A某腳步不穩，嘴角也有疑似嘔吐的痕跡，並在其住宅內發現了幾十顆不明藥丸，毒品測試亦為陽性，警方即緊急以違反毒品管理法將其逮捕，目前正在醫院內進行治療。

根據報導，A某為2006年出道的40多歲男藝人，出演過許多電影及電視劇的主角及配角，目擊民眾也爆料A某「大家都認識」。南韓網友們將線索比對後，紛紛猜測該名演員為出演「夫婦的世界」的李茂生或飾演「來自星星的你」男二的朴海鎮，但兩位的經紀公司陸續出面否認，並表示若散布不實謠言，將採取法律手段。

另外，南韓最知名的狗仔媒體Dispatch則爆料，該名演員為1981年生，有約10部作品，2021年時活躍於八點檔劇中，今年無任何作品，IG帳號為非公開，而這些線索與1980年生的李茂生及1983年生的朴海鎮不符。

根據Dispatch所提供的線索，韓國媒體紛紛報導此事件主角實為出演韓國八點檔「基督山小姐」及「隱密而為大」的演員李尚寶，而他目前尚未出面回應，讓網友們議論紛紛。
南韓
演員
吸毒

相關新聞

為何南韓中秋節是女人的惡夢　甚至導致離婚率增加？
為何南韓中秋節是女人的惡夢　甚至導致離婚率增加？
2022/09/08 17:06
差點將菸蒂吃下肚！南韓民眾在中國小魚乾上驚見菸蒂
差點將菸蒂吃下肚！南韓民眾在中國小魚乾上驚見菸蒂
2022/09/07 17:41
颱風軒嵐諾襲南韓　公寓居民移車造成7死
颱風軒嵐諾襲南韓　公寓居民移車造成7死
2022/09/07 12:19
50年後全球人口將增加23億人　南韓卻將減少2千萬人？
50年後全球人口將增加23億人　南韓卻將減少2千萬人？
2022/09/05 17:37
南韓常見三種酒類中燒酒熱量最高？樂天七星將推無糖燒酒　
南韓常見三種酒類中燒酒熱量最高？樂天七星將推無糖燒酒　
2022/09/02 17:06

更新時間 : 2022-09-12 14:54 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【梅花颱風12日動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
【梅花颱風12日動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所