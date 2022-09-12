南韓知名男演員吸毒上街被捕　目擊民眾稱「大家都認識」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒報導，一名南韓40歲男藝人A某在江南論峴洞住宅中，被警方以違反毒品管制法逮捕。

據警方表示，10日時接獲一名民眾報案，稱在江南論峴洞街上有位男演員疑似吸毒，精神恍惚地在路上奔跑，警方獲報後上前查看，發現A某腳步不穩，嘴角也有疑似嘔吐的痕跡，並在其住宅內發現了幾十顆不明藥丸，毒品測試亦為陽性，警方即緊急以違反毒品管理法將其逮捕，目前正在醫院內進行治療。

根據報導，A某為2006年出道的40多歲男藝人，出演過許多電影及電視劇的主角及配角，目擊民眾也爆料A某「大家都認識」。南韓網友們將線索比對後，紛紛猜測該名演員為出演「夫婦的世界」的李茂生或飾演「來自星星的你」男二的朴海鎮，但兩位的經紀公司陸續出面否認，並表示若散布不實謠言，將採取法律手段。

另外，南韓最知名的狗仔媒體Dispatch則爆料，該名演員為1981年生，有約10部作品，2021年時活躍於八點檔劇中，今年無任何作品，IG帳號為非公開，而這些線索與1980年生的李茂生及1983年生的朴海鎮不符。

根據Dispatch所提供的線索，韓國媒體紛紛報導此事件主角實為出演韓國八點檔「基督山小姐」及「隱密而為大」的演員李尚寶，而他目前尚未出面回應，讓網友們議論紛紛。