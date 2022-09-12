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逝世25周年！張雨生特展五月天瑪莎出任音樂總監　台北流行音樂中心登場早鳥票今開賣

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 12:29
五月天瑪莎出任張雨生特展音樂總監。(圖/台北流行音樂中心)

五月天瑪莎出任張雨生特展音樂總監。(圖/台北流行音樂中心)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)音樂才子張雨生逝世25周年，台北流行音樂中心宣佈推出特展，將帶歌迷來趟「登月」音樂之旅，五月天瑪莎出任音樂總監，早鳥票於今(12)日正式啟售。

「想你到月球 張雨生特展」希望把歌迷對張雨生的思念遙寄天上，將於11月12日北流文化館展出，音樂總監瑪莎藉此重溫張雨生的音樂作品，特別結合〈天天想你〉與〈帶我去月球〉兩首經典歌曲的意念貫穿整個展覽，由格式設計展策，多媒體藝術家王宗欣出任數位統籌。

除了重現經典歌曲，首次把他的經典歌曲原音分軌，從中一窺這位永遠的音樂才子在編曲、節奏、配唱上鋪陳創作的細膩巧思；此外，將邀請眾多音樂人重新演繹其經典作品，帶領樂迷們再次挖掘張雨生的音樂魅力。

張雨生的音樂魅力及才華至今仍深深影響華語音樂圈，當年他打造出風靡樂壇的天后張惠妹，陳綺貞曾在演唱會上唱過的〈天天想你〉，及甫舉行完小巨蛋演唱會的陶晶瑩當天含淚對唱的〈我期待〉，生前發行的最後一張專輯《口是心非》榮獲第九屆金曲獎「最佳流行音樂演唱唱片獎」，2017年在他過世20年後，更榮獲第28屆金曲獎追頒「特別貢獻獎」。

入行25年的五月天瑪莎把張雨生視作對流行音樂的啟蒙，此次接下特展音樂總監一職，對他來說意義非凡，他人生買的第一卷「錄音帶」正是《天天想你》！「當時無論念書或是睡前聽的唱片都是《天天想你》，由於實在太喜歡這張專輯，從第一首到最後一首聽了無數次，甚至連詞曲作者到內頁的介紹文案都熟記在腦中！」而在上下學路程、起床睡覺前都反覆聆聽的頻率下，錄音帶最後竟然被他「聽壞了！」

對張雨生作品如數家珍的瑪莎，還因此激發起自己詞曲創作的靈感，無論《天天想你》、《卡拉ＯＫ Live。台北。我》到《張雨生創作專輯》都對瑪莎影響甚大，不僅聽見了自己的音樂夢想並顛覆對音樂創作的想法，也從中發掘許多驚奇與詞曲創作的更多可能性。

瑪莎坦言，張雨生過往無數經典早已潛移默化到自身音樂血液中成為創作養份，「我記得在高中加入吉他社、開始練吉他時聽見《卡拉ＯＫ Live。台北。我》那張專輯，充分感受到張雨生音樂才華及其對華語流行音樂創作『實驗』的企圖心，而他在寫詞的題材和寫詞方式。

特展「想你到月球」將於11月12日在台北流行音樂中心文化館二樓特展廳登場，早鳥票於9月12日周一中午12點在OPENTIX售票UDN售票網正式啟售，詳情請上北流官網查詢。
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更新時間 : 2022-09-12 13:27 GMT+08:00

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