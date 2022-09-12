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睽違兩年！台灣雲門舞集戶外公演回歸 兩廳院藝文廣場席地而坐觀賞《霞》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 12:02
雲門舞集戶外公演盛大回歸。（攝影/李佳曄）

雲門舞集戶外公演盛大回歸。（攝影/李佳曄）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)睽違 2 年！雲門舞集戶外公演盛大回歸，新作《霞》首場已於彰化登場，接下來將於9月17日兩廳院藝文廣場進行。

雲門舞集戶外公演過去26年來超過270萬人參與，今年邀請民眾夏夜走出戶外，在新作《霞》光中重新感受生命的五彩繽紛 ，還有每年最受親子喜愛生活律動健康日，《霞》是藝術總監鄭宗龍最新舞作，以日本音樂家清水靖晃透過薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》為結構，觸發25位舞者以自己的生命經驗發展出25條故事。

戶外公演首場已於中秋節9月10日彰化縣立體育場進行，繼雲門舞集戶外公演前次2010年到彰化縣演出，相隔12年再度蒞臨，彰化縣長王惠美表示，雲門舞集藝術總監鄭宗龍也是彰化子弟，疫情後的第一場公演就在彰化舉行，這次舞作《霞》，由鄭總監詮釋舞者們在疫情期間透過視訊的方式來進行，這兩年來因疫情心中的感受，藉由聲光結合音樂之父巴哈的音樂來演出，相信一定讓大家有個難忘的夜晚。

鄭宗龍提及，雲門在國泰金控的支持下，戶外公演已連續27年，但受到疫情影響停擺2年，今年再度開始的第1場就在彰化舉辦，也是他的故鄉。這次演出的作品《霞》是這兩年舞者們因為疫情的關係沒有辦法近距離工作，藉由視訊來工作，他們把這兩年心中的感受，都放到本次舞作之中，希望鄉親可以用《霞》走向更好的明天。

最後一場戶外公演將於9月17日台北兩廳院藝文廣場舉行，雲門提醒，請民眾自備軟墊席地而坐，為防下雨請自備雨衣。
雲門舞集

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