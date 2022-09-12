南台灣關子嶺溫泉美食節9/17開跑！台南宗教盛會　不動明王夜祭巡行率先登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022臺南關子嶺溫泉美食節」將於9月17日開跑，觀光旅遊局今(12)日表示，今年活動以「時代祭」為主題，主推3週主題活動與平日系列活動等4大主軸，希望能帶給大家穿越時空，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯年代的風華樣貌感官體驗。

台南市長黃偉哲今日出席「2022臺南關子嶺溫泉美食節」活動時，他表示，台灣很多溫泉都在北邊，台南為什麼要辦第一個溫泉節？他要和大家溝通一個觀念，就是溫泉不一定要冬天泡，就像文旦不一定要中秋吃是一樣，巧克力不一定要情人節才能吃一樣，因為泡溫泉有很多健康的概念，皮膚會變好，身體會變好，心情也會變好。

黃偉哲除了邀請大家參加關子嶺溫泉季，他並提醒，來關仔嶺泡溫泉，不要忘了有美食、甕仔雞，還有香菇蛋，來到白河，也不要忘了東山的咖啡，後壁的淑女養成記的拍攝景點，柳營喝牛奶，天鵝湖在新營，還有鹽水岸內糖廠的影城，也已經很成形了，希望藉著這個白河溫泉美食節，帶動另一波大新營區的觀光潮。

黃偉哲還說，今年關子嶺溫泉區的守護神，將正式更名為「不動明王(火王爺)」，所以今年夜祭巡行更是意義非凡。關子嶺是全台聞名的溫泉區之一，享負盛名的天然泥漿溫泉，南市府近年也積極推動關子嶺各項建設，包含治理寶泉露頭及步道復建、加強安全設施讓關子嶺環境景觀再升級。

觀光旅遊局長郭貞慧說明，今年活動以「時代祭」為主題，主推3週主題活動與平日系列活動等4大主軸，希望能帶給大家穿越時空，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯年代的風華樣貌感官體驗。

郭貞慧還說，除了活動外，觀旅局今年更特別推出「臺南曼波」形象影片，推廣關子嶺及龜丹溫泉雙泉行銷，更推出以「旅行臺南APP」尋找魚頭君的溫泉之旅，雙泉金幣任務，只要集滿50個金幣即可兌換限量超商禮券，希望能同時帶動龜丹溫泉區及關子嶺溫泉區共同行銷。

南市府觀光旅遊局表示，台南關子嶺溫泉美食節的第一週主題活動將自9月17日至18日開幕，由邁入第7年的「不動明王夜祭巡行」於17日展開，這是每年民眾必參加的盛典，今年只要完成報到及夜巡，即贈送限量具祭典儀式感的【祭典巡福宮燈】。除巡行外，開幕週兩日(9/17、18)也首次擴大推出祭典市集，而18日當天將推出大啖關子嶺招牌美食-「桶仔雞」的大胃王競賽。

第二週(10/1至10/2)主題活動則推出親子活動週「彩繪大地」關嶺親子創作，讓爸爸、媽媽可以安排家庭日帶著小朋友在大成殿廣場發揮創意、自由創作，創造獨一無二的親子回憶。第三週(10/15-10/16)主題活動將個別推出「關嶺舊事」時光部屋並於現場設置多項體驗活動，及「尋泉趣」實境解謎活動。第二週及第三週的活動都將陸續開放民眾報名，有興趣的朋友請密切關注活動官網。

南市府觀旅局表示，主軸四則是周邊系列活動，從9月17日至10月16日展開，第一是推出限量的「平日住宿雞加酒」優惠方案，活動期間平日入住7間關子嶺指定飯店，即可享住宿優惠，還可以獲得桶仔雞兌換券讓您品嚐在地必吃的美食，每家限量28組。第二是使用「旅行台南APP」尋找湯泉的魚頭君，前往龜丹溫泉區、關子嶺溫泉區進行雙泉金幣任務，就能獲得限量超商禮券。第三是好看好拍的夜間光影藝術裝置、「關嶺上河圖」AR擴增實境。

最後，觀旅局提醒，因應關子嶺溫泉美食節開幕巡行活動，9月17日當日17：00至20：00於市道175（紅葉隧道口）起至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制，欲參加活動、或前往關子嶺旅遊的民眾，請避開管制時段進出關子嶺溫泉區，並請多利用活動期間，新營客運於假日特別增開的「新營-關子嶺」直達車前往，同時提醒參與民眾，落實相關防疫措施。

照片由台南市政府提供