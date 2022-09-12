逛市集、吃美食！2022台灣市博會行動市集　9/17集結總統府前北廣場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）經濟部中部辦公室今(12)日表示，台灣傳統市場及夜市遍布全國各鄉鎮市區，是各地特色商品及美食的集散地，再加上質樸的人情味，不僅與在地民眾的生活息息相關，更是看見在地特色的最佳窗口；「2022台灣市博會-行動市集好食光」將於9月17至18日在總統府前北廣場舉辦。

經濟部中部辦公室透過新聞稿表示，這次參與的市集包括北部南門市場、士林夜市、艋舺夜市、新北泰山市場、汐止觀光夜市，還有中台灣的台中第二市場、逢甲夜市、忠孝路觀光夜市、南投草屯市場以及南台灣嘉義西市場、台南市鄭仔寮花園夜市、高雄龍華市場，東部地區也有宜蘭東門夜市、花蓮中華市場，更有離島連江縣介壽獅子市場來也來共襄盛舉，從主食、肉類、飲料到各種在地特色鹹甜小吃應有盡有。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，這次活動除了逛市集、吃美食外，每日參與活動前300位民眾還可以獲得「早鳥禮」，可兌換參展市集的特色美食或商品。

郭坤明還說，現場加入「線上菜市仔．夜市仔」網站會員的朋友，可獲得防疫口罩一包(50片裝)，每日限量1,000份，此外在各攤位購物滿100元，還抽價值2,000元市場大禮包，預計抽出50位幸運兒獲得。該活動全場均可使用行動支付方便大家消費及體驗美食。

圖由經濟部中部辦公室提供