Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

逛市集、吃美食！2022台灣市博會行動市集　9/17集結總統府前北廣場

經濟部中部辦公室表示，台灣傳統市場及夜市遍布全國各鄉鎮市區，是各地特色商品及美食的集散地。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/12 10:33
圖片來源：<a href="https://pixabay.com/zh//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1440105">Pixabay</a> 

圖片來源：Pixabay 

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）經濟部中部辦公室今(12)日表示，台灣傳統市場及夜市遍布全國各鄉鎮市區，是各地特色商品及美食的集散地，再加上質樸的人情味，不僅與在地民眾的生活息息相關，更是看見在地特色的最佳窗口；「2022台灣市博會-行動市集好食光」將於9月17至18日在總統府前北廣場舉辦。

經濟部中部辦公室透過新聞稿表示，這次參與的市集包括北部南門市場、士林夜市、艋舺夜市、新北泰山市場、汐止觀光夜市，還有中台灣的台中第二市場、逢甲夜市、忠孝路觀光夜市、南投草屯市場以及南台灣嘉義西市場、台南市鄭仔寮花園夜市、高雄龍華市場，東部地區也有宜蘭東門夜市、花蓮中華市場，更有離島連江縣介壽獅子市場來也來共襄盛舉，從主食、肉類、飲料到各種在地特色鹹甜小吃應有盡有。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，這次活動除了逛市集、吃美食外，每日參與活動前300位民眾還可以獲得「早鳥禮」，可兌換參展市集的特色美食或商品。

郭坤明還說，現場加入「線上菜市仔．夜市仔」網站會員的朋友，可獲得防疫口罩一包(50片裝)，每日限量1,000份，此外在各攤位購物滿100元，還抽價值2,000元市場大禮包，預計抽出50位幸運兒獲得。該活動全場均可使用行動支付方便大家消費及體驗美食。

逛市集、吃美食！2022台灣市博會行動市集　9/17集結總統府前北廣場

圖由經濟部中部辦公室提供
傳統市場
夜市

相關新聞

亞洲前50名街頭美食！CNN力推台灣夜市三寶　至少吃過一次旅途才完整
亞洲前50名街頭美食！CNN力推台灣夜市三寶　至少吃過一次旅途才完整
2022/09/01 16:33
台北表演藝術中心將正式開幕！荷蘭獲獎設計師強調建築通透性 台北市長柯文哲：10年磨一球！
台北表演藝術中心將正式開幕！荷蘭獲獎設計師強調建築通透性 台北市長柯文哲：10年磨一球！
2022/08/07 17:50
用喝的甘草芭樂！臺虎精釀新品「甘芭爹地」搶先開賣　「人氣製造祭」台北華山懷舊登場
用喝的甘草芭樂！臺虎精釀新品「甘芭爹地」搶先開賣　「人氣製造祭」台北華山懷舊登場
2022/05/17 15:00
今晚想來點#DAMUR？柏林街頭風混搭台灣夜市人情味　鏤空愛心裝打開心胸從破洞一窺未來
今晚想來點#DAMUR？柏林街頭風混搭台灣夜市人情味　鏤空愛心裝打開心胸從破洞一窺未來
2022/04/08 14:22
新地標！台北表演藝術中心登金融時報　台灣民眾取綽號「皮蛋豆腐」
新地標！台北表演藝術中心登金融時報　台灣民眾取綽號「皮蛋豆腐」
2022/03/07 09:00

更新時間 : 2022-09-12 11:55 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
【梅花颱風12日動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
【梅花颱風12日動態】 新北大豪雨特報 吳德榮：觸陸機率低、14日降雨緩
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與
英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與