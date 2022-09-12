事隔一年再掀波... 慈濟執行長指採購BNT疫苗艱辛 台灣行政院聲明急澄清

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日接受聯合報專訪，回顧一年前慈濟新冠疫苗採購過程的艱辛，提到無形及有形的阻礙，引發譁然，行政院發言人羅秉成隔日（11日）發布澄清反駁阻擋的控訴，也針對要求上機拉下宣傳布條一事說明。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日指稱，去年5月中旬因疫情嚴峻，在獲證嚴法師同意後積極準備採購疫苗，但收到政商界大老來電勸阻「買不到的，不要浪費力氣」，才得知大家都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排，中央一再強調買疫苗是政府權限，官員更曾直接說「這件事情不用想了。」顏嘆自慈濟宣布願意採購疫苗後，負面批評不斷襲來，所幸耗時57天與五方簽約成功買到五百萬劑疫苗。

顏指出，由於亞洲區BNT疫苗代理權屬上海復星，牽動兩岸政治敏感神經，顏博文指出，經協商，最終新聞稿以中英文並陳、疫苗外包裝不可有中文標籤「復必泰」字樣才可運送，但首批BNT疫苗到貨時，部分外標籤仍印有「復必泰」，並懸掛「復必泰」布條，「慈濟還得先派員，上飛機貨艙將布條撤下，台灣政府才肯簽收」。

隔日慈濟以發佈新聞稿方式說明，針對顏博文專訪內容，期盼外界勿做泛政治化聯想。

政院回應

行政院澄清說明，在慈濟去年6月10日提出正式申請後，旋由時任指揮中心副指揮官陳宗彥次長協助處理。指揮中心並於同月28日邀請慈濟基金會的執行長顏博文到指揮中心交換意見，羅秉成政委當時亦有參與，嗣於同年7月1日公開表示慈濟基金會可循台積電與鴻海／永齡基金會等兩單位先行建立之模式與架構辦理，甚至協助縮短交貨時程。

當時三捐贈單位均知若無政府同意緊急授權（EUA）並願提供對BNT原廠之免責承諾，不可能完成此項任務。為求最短時間達成目標，專案小組夜以繼日，密集召開專案會議，排除萬難，公私協力完成任務，實無所謂政府官員加以阻擋之事，相關媒體報導與事實不符，且以上過程羅秉成政委已多次於行政院記者會對外說明。

至於拉布條一事，政院指首批抵台之BNT疫苗外箱，在上飛機前被賣方擅自披覆其公司名稱之宣傳布條， 因違反契約規範，故由買方台積電於同年9月2日飛機抵台後要求除去該宣傳布幅，相關之報導俱在 。

政院聲明強調，不會阻礙任何人購買合法的新冠疫苗捐贈政府統籌運用，但所有的疫苗都是要先取得政府的緊急授權，而且國際藥廠不可能售予沒有政府承諾免責的私人企業或民間團體，否則運送過程出了問題，是或打在人身上出了問題，最終都還是要政府出來負責。

陳時中回應

11日被媒體問到顏博文對去年主管機關在進口疫苗上設下的阻礙指控，如進口疫苗遭要求拆布條，時任衛福部長陳時中回應，關於布條細節他不清楚，但政府歡迎疫苗進口。

對於柯文哲痛批陳時中，政府在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT疫苗進來，「這是我最痛恨的事情」。對此，陳時中回應，政府高端購買500萬劑，BNT購買1500萬劑，且兩者互相是不可取代的。

已投入台北市長競選的前部長陳時中，目前在多項民調中落後對手蔣萬安，甚至在少部份民調中落後獨立參選的前台北市副市長黃珊珊。