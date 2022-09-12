英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)英國女王伊莉莎白二世8日逝世，台南的奇美博物館展覽的周邊商品「女王包」銷售一空，館方已緊急追加製作。

奇美博物館引進英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）鎮館之寶，推出重量級大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，是百年來首次讓作品在海外亮相，展出百位名人共89件肖像，其中包含於8日離世的英女王伊莉莎白二世，館方更推出印有女王臉孔的「女王包」，近日詢問度破表被搶購一空。

奇美博物館說明，由於今年是伊麗莎白二世登基70週年紀念，館方特別將此作放在展覽的「前導區」獨立展示，該展廳人數跟以往假日的時候差不多，不過（女王逝世後）有不少民眾看到女王的作品表示更有感。

奇美博物館表示，已經把英國國家肖像藝廊數百個的女王包包庫存全數引進，現在也已緊急向英國追加製作。



《時代的臉孔》展覽前導區〈英國女王伊麗莎白二世〉肖像作品〈平靜〉。(圖/奇美博物館)



印有女王伊莉莎白二世的肖像的「女王包」。(圖/奇美博物館)

館方說明，展覽前導區的女王第一幅全像攝影肖像（Holography），是透過逾萬張影像創造出來的3D立體肖像。藝術家萊文為女王挑選的裝扮，包括1820年為英王喬治四世所打造的「鑽石王冠」，這也是女王在1953年加冕典禮儀仗遊行時所戴的冠冕。

展覽已於8月27日登場，展出的〈莎士比亞〉是英國國家肖像藝廊第一幅在1856年入館藏的作品， 研究指出這是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作，後代許多莎翁肖像皆參考此畫而來；〈艾德·希蘭〉（Ed Shreen，暱稱紅髮艾德）則深受年輕族群喜愛，是他成為歌手後的第一幅肖像畫，肖像畫家柯林．戴維森在艾德家以一次真人寫生為基礎完成了這幅肖像畫，記錄的是歌手省思的時刻。

英國國家肖像藝廊總策展人Alison Smith表示，此次展出的肖像橫跨了多個單元，包含英國女王伊麗莎白二世是個有趣的例子，館方典藏超過900張她的肖像，一般人會想把她歸類於「名氣與聲望」或「權力與力量」，但是決定將她歸納在「開創與革新」的單元。

Smith說明，此次特展最吸引人的部分是將不同的時代的肖像人物並肩展示，希望民眾會想要更了解肖像裡的人物，並與作品之間進行對話與反思。如果民眾能夠在參觀後持續深思這些問題，這就達成他們辦此次展覽的目的。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》

展期：即日起至2023年2月28日止

票價：全票450元、優惠票400元、雙展套票（常設展＋特展）500元

官網：www.chimeimuseum.org



名氣與聲望展區。(圖/奇美博物館)



互動區。(圖/奇美博物館)