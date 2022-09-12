從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）「這段婚姻裡有三個人，太擠了點。」1995年黛安娜王妃（Prince Diana）的爆炸性專訪，捅破了英國王室的那層難堪紗紙。如今，隨著查爾斯從王儲繼任為國王，他一生的愛，卡蜜拉，也終於扶正為后。然而，子民們或許永遠無法忘卻，他們的新王后，就是那第三個人。

若50年前的門戶觀念能打破，卡蜜拉也不用一生揹著如此罵名。

1947年7月17日，卡蜜拉（Camilla Rosemary Shand）誕生於朱門繡戶，父親是陸軍少校退役的成功酒商，富甲一方，躋身上流社會。但在當年，要成為皇家的一員，沒有貴族血統，就只能斷了這念想。

卡蜜拉在瑞士完成學業後，很快地活耀於倫敦社交圈。1960年代，她與皇家騎兵軍官鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）分分合合。1970年代初期，卡蜜拉初識查爾斯，二人都是20多歲花樣年華的年紀，愛情來得很快，這位王儲幾乎對她一見鍾情，被迷得神魂顛倒。

錯的時間，遇見對的人，往往沒有好結果。

1972年底，在海軍服役的查爾斯，被派往海外執行任務，一去就是8個月。8個月說長不長，卻能改變很多事。鮑爾斯向卡蜜拉求婚，她答應了。根據友人說法，卡蜜拉當時純粹覺得，自己不是當王后的那塊料。

1981年夏天，查爾斯求娶小他13歲、有著貴族血統的黛安娜（Diana Spencer），但他與卡蜜拉其實藕斷絲連。據黛妃傳記作者Andrew Morton所述，大婚前兩天，黛安娜一度有意取消婚禮，因她發現了查爾斯為卡蜜拉特製的手環，上頭刻有F與G二字，分別代表彼此寵物的名字Fred與Gladys。

舊愛還是最美。卡蜜拉和查爾斯有著相同興趣、幽默感，她是他的紅粉知己，她懂他。相較之下，他與新歡年齡相差甚巨，彼此根本沒有感情基礎，在黛妃眼中，夫君疏離、在他身上找不到火花。查爾斯則嫉妒王妃大受世人歡迎，兩人漸行漸遠，終至破裂。

當兩段婚姻都已無法挽回，查爾斯與卡蜜拉偷情的證據一一曝光，其中最露骨與不堪的，莫過於1989年二人半夜熱線被偷錄的內容。四年後，內容流出，他說，她想當她的衛生棉條，尺度之鹹濕，不難想見彼此的親密。

卡蜜拉1995年離婚，查爾斯1996年與黛妃離婚。1997年，黛妃與男友在巴黎與因狗仔飛車追逐車禍喪生，更讓英國舉國上下悲傷驚愕不已。英國失去了唯一的王妃，卡蜜拉成為眾矢之的，行事趨於低調，查爾斯也將重心放在兩個兒子身上。然而，二人關係並未因此結束。

愛江山也愛美人的查爾斯，早已把立場闡明，有他就有卡蜜拉，這點沒得妥協。為了淡化大眾對她的嫌惡，查爾斯展開了精心安排、與民眾和解的「公關」努力，為她洗白，讓世人、兒子、女王漸漸接受她。終於，隨著社會觀念轉變，離婚與出軌不再是禁忌，情牽多年的查爾斯與卡蜜拉，於2005年4月9日，結婚了。

17年過去了，不得不承認，二人是一對佳偶。查爾斯的幸福溢於言表，在公開場合中，顯得輕鬆、愛笑多了，不再是以前緊張、易怒的王儲。兩人默契極佳，一個眼神，一個了然於心的笑容，那種契合與愛意，誰都無法忽視。

卡蜜拉的親和與熱心公益，也讓她的形象有所好轉。當外界揣測將來她是否只能屈就於「伴妃」（Princess Consort）稱號時，女王今年初一錘定音，希望她能成為王后（Queen Consort），總算定了名分，算是真的認了這個媳婦。

自黛妃過世至今，卡蜜拉扛著敵意熬過了25年。名分來得遲，但值得。新王查爾斯三世（King Charles III）在首次全國演說中，訴說著他是如何倚賴「親愛的妻子卡蜜拉」。國王是孤獨的。查爾斯不願放棄卡蜜拉，或許是因為他相當清楚，在戴上皇冠後，只有她，能給予他慰藉。

來源：BBC、衛報

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1981年7月29日，查爾斯與黛安娜大婚（圖／美聯社）