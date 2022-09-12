台灣建構嶄新海藻產業鏈　水試所投入海門冬人工養殖技術開發

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）二氧化碳及甲烷等溫室氣體被認為是氣候變遷的致災主因，行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心今(12)日表示，積極開發減碳海藻-海門冬(Asparagopsis sp.)的人工養殖技術，並添加1%的乾燥海門冬於牛、羊等反芻動物飼料中，最新研究顯示，可大幅降低其腸道發酵所產生的甲烷排放。

氣候變遷的負面影響日趨顯著，氣候議題受到國際的高度關注，水試所表示，近年來暖冬、酷暑、久旱及暴雨等極端氣候發生頻度與強度大增，二氧化碳及甲烷等溫室氣體被認為是致災的主因。甲烷的溫室能力為二氧化碳的數十倍，且其半衰期長達10年，而以牛羊為主的畜牧產業正是除了農業之外主要的甲烷排放源。

水試所進一步說，最近有研究指出，在飼料中添加1%的乾燥海門冬於牛、羊等反芻動物飼料中，可以大幅降低其腸道發酵所產生的甲烷的排放。這項發現讓各界眼睛為之一亮，因為如能透過添加海門冬的方式消除甲烷排放，減緩全球暖化的效果將會快速又顯著。

據統計，全球養殖牛隻數量約為10億頭以上，所需添加的海藻量絕非野外採集所能供應，因此各國已紛紛成立新創組織投入海門冬養殖產業，盼能搶佔減碳商機。

水試所東港中心過去已成功建立多種大型藻類，包括海木耳(Sarcodia suiae)、海葡萄(Caulerpa microphysa)、錐尖擬紅翎藻(Agardhiella subulata)、石蓴(Ulva lactuca)等的人工繁養殖技術，近2年為掌握減碳先機，開始積極投入海門冬相關研究，初步調查發現，台灣海門冬的野外分布相當零散，在東北角、澎湖、小琉球、恆春半島皆可發現其族群，但數量並不豐富且有明顯的季節消長情形。

研究人員自野外採集種原，除測定台灣種群抑制甲烷排放的有效成分含量外，同時積極進行其人工繁養殖試驗，瞭解在人工環境下，溫度、光照、鹽度與營養鹽等各項條件對其成長的影響，後續將依據自然生態環境設計合適的養殖槽，盼能早日建立海門冬的人工量產模式，並透過技術擴散，輔導業者投入養殖，以建構嶄新的海藻產業鏈。

水試所研究人員採集野生海門冬進行培養馴化。（照片由行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心提供）