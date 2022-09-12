〈財經主筆室〉針對利空傳言主動澄清 台積電不太一樣了

最近有關半導體產業的利空傳言相當多，尤其台積電(2330)更是空頭打擊的標靶，上周台積電罕見主動對外發布新聞，雖然並非逐一澄清各項利空傳言，但重申未來幾年複合成長率預計將落在15%至20%之間，顯然就是要對外宣示營運業績仍十分樂觀，這罕見的動作讓人感受到台積電真的不太一樣了。

台積電過去甚少會針對市場多空傳言主動澄清，公司大都只透過每季法說會或每年一次的股東會，才會對外說明公司各項營運相關資訊，尤其對公司股價漲跌看法，更是隻字不提。公司更不會因為股價下跌而實施庫藏股，公司會買回股票只為回贈給員工，以做為留才的準備。

台積電不針對外界傳言進行澄清，對股價漲跌也不發表意見，也不做任何護盤的動作，最主要就是台積電有兩大利多支撐。首先，台積電是以晶圓代工為主的公司，公司本身並無任何自家產品進行銷售，沒有維護品牌形象的包袱，公司為各家廠商進行代工生產，任何發言都可能危及其它廠商權益，保持中立是最佳方式。

其次，台積電是以專業經理人經營的企業，從最早的草創時期至今都一樣，公司主要大股東皆為不同的法人，尤其外資持股比例更是高達70%以上。台積電不像許多企業有大股東質設比例過高，股價下跌必須護盤的困擾存在，針對外界的各項多空傳言，皆可置之不理。

不過，近期有關半導體最大利空就是所謂客戶砍單，剛好台積電最近有關閉極紫外光(EUV)機台的動作，因而被外界解讀成變相減產，尤其近來不少內外資法人紛紛有調降台積電目標價動作，較為悲觀的言論甚至驚見3字頭，有些法人更給予350元目標價的說法。

台積電前波低點一度來到433元低檔，好不容易7月下旬回升至500元以上，不料，近期半導體利空頻傳，外資又頻頻出現賣超，又再度讓台積電股價再度回落至500元以下，並拖累台股大盤指數，日前還摜破14,500點。

上周，台積電發布新聞重申今年第二季法說會中的說明，預期2022年全年將維持產能緊繃現象。儘管總體經濟逆風，帶來短期不確定性可能持續存在，但對於半導體長期需求結構性提升的現象仍然穩固。針對EUV機台，台積電也說，機台設備皆有年度規畫，並依循計畫在不影響正常營運的前提下進行例行維護與升級。

台積電此罕見的動作，除了打臉空頭最近諸多有關台積電不利傳言，也讓人感受到台積電跟過去不太一樣。市場認為，最近幾年大環境的改變，讓台積電也必須得有所改變才跟得上時代潮流。就以今年2月對外招募政治經濟博士人才，以因應地緣政治分析為例，就是台積電的一種蛻變。

幾個理由讓台積電必須變得不一樣。其一，台積電從2019年初市值約2,000億美元左右，市值最高躍升至超過7,000億美元，並擠進全球前十大市值企業行列，如今雖因股價下跌，但市值始終維持在全球前十大企業附近，全球半導體龍頭企業對產業景氣好壞得有自己的看法。

其次，2019年底，台積電股東人數僅36.7萬人，截至上周末最新的股東人數為139.2萬人，兩年多來股東人數大增超過百萬人以上，台積電得揹負對廣大股東負責任的態度，對不當利空傳言當然有澄清釋疑的責任。

最後，台積電如今是台灣的護國神山，就連國外政要前來台灣都指名要參觀、拜訪台積電，台積電營運榮枯不僅關係著公司股東權益，也攸關台灣2,300萬人的生命安全，台積電當然得與過去不一樣。