Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【梅花颱風動態】 中央氣象局發布海上颱風警報、豪雨特報

中央象局也發布豪雨特報，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生的機率。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 21:13
中央氣象局11日晚間20點30分發布海上颱風警報（圖／中央氣象局）

中央氣象局11日晚間20點30分發布海上颱風警報（圖／中央氣象局）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「梅花」颱風增強，中央氣象局晚間20點30分發布海上颱風警報。目前颱風中心目前在台北東南東方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

中央氣象局資料指出，11日20時的颱風中心位置在北緯23.3度，東經 124.3 度，即在台北的東南東方約340公里之海面上，並以以每小時9轉6公里速度，向北轉北北西進行。颱風中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風。瞬間之最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。

中央氣象局發布海上颱風警報，台灣東北部海面、台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象局也提醒，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大，今（11）晚至明（12）日巴士海峽及台灣附近其他海面風浪增大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

此外，今晚至明日西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，請特別注意。

中央象局也發布豪雨特報，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。
梅花
颱風
海上颱風警報

相關新聞

「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
2022/09/10 20:00
中秋賞月去 北部要看颱風梅花影響、中南部和花東條件佳
中秋賞月去 北部要看颱風梅花影響、中南部和花東條件佳
2022/09/10 10:43
最新！颱風梅花8日生成　預計12日最靠近台灣　北部水氣將增多
最新！颱風梅花8日生成　預計12日最靠近台灣　北部水氣將增多
2022/09/08 17:43
颱風軒嵐諾襲南韓　公寓居民移車造成7死
颱風軒嵐諾襲南韓　公寓居民移車造成7死
2022/09/07 12:19
聯外交通中斷•苗栗南庄東河村5日停班停課　台灣農委會發布21條土石流「黃色警戒」
聯外交通中斷•苗栗南庄東河村5日停班停課　台灣農委會發布21條土石流「黃色警戒」
2022/09/04 19:57

更新時間 : 2022-09-11 22:11 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天