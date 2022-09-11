【梅花颱風動態】 中央氣象局發布海上颱風警報、豪雨特報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「梅花」颱風增強，中央氣象局晚間20點30分發布海上颱風警報。目前颱風中心目前在台北東南東方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

據中央氣象局資料指出，11日20時的颱風中心位置在北緯23.3度，東經 124.3 度，即在台北的東南東方約340公里之海面上，並以以每小時9轉6公里速度，向北轉北北西進行。颱風中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風。瞬間之最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。

中央氣象局發布海上颱風警報，台灣東北部海面、台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象局也提醒，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大，今（11）晚至明（12）日巴士海峽及台灣附近其他海面風浪增大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

此外，今晚至明日西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，請特別注意。

中央象局也發布豪雨特報，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。