女王移靈萬人送行 新王正式成紐澳國家元首

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭逝世，今（11）日上午移靈前往愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），上萬名民眾夾道致敬，哀悼一代君主的殞落；繼位的查爾斯三世（King Charles III），則正式被紐西蘭、澳洲政府承認為國家元首。

綜合外媒報導，女王靈柩已於當地時間上午10時許，自巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程，預計將於下午4時運抵愛丁堡荷里路德宮。大批民眾自發性走上街頭，向一生勤勉政事的女王至上哀悼之意。

此後，女王靈柩將於12日移至聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral）停留24小時，開放蘇格蘭人民瞻仰。隨後於13日下午6時45分空運返倫敦，於14日移靈國會大廈西敏宮（Westminster Hall），停放至19日上午，當日將於西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬儀式並全程轉播。

女王長眠之地為溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂，與丈夫、父母及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）相伴。

一代君王的逝世，也是新君臨朝的開始。繼位的查爾斯三世（King Charles III）成為英國君主，以及包含加拿大、澳洲、紐西蘭、牙買加 等14 個大英國協成員國的象徵性元首。加拿大已於10日新王登基儀式當日承認查爾斯三世的國家元首地位。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）向民眾表示，女王逝世，紐西蘭進入了改變的時刻。今日她於威靈頓的國會上，正式宣布查爾斯國王成為國家元首，並指新王「一直以來表現出對紐西蘭的深切關心，這樣的關係深受紐西蘭人民重視，毫無疑問地未來會持續深化。」

澳洲總督赫爾利（David Hurley）今日也在坎培拉的國會大廈，以英國君主在澳洲的代理人身分，宣布查爾斯國王成為該國元首，並舉行 21 響禮炮的象徵儀式。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，他與赫爾利將於15日前往英國倫敦，參加19日的國葬，22日返澳將為女王舉行全國哀悼日，並訂當天為國定假日。

至於澳洲人如何看待新元首，艾班尼斯則表示，查爾斯國王須「開創出自己的路」。