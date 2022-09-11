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南北路反攻策略奏效 烏克蘭收復逾2千平方公里失土

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 16:18
烏克蘭軍人持西方供給武器反攻俄軍（圖／美聯社）

烏克蘭軍人持西方供給武器反攻俄軍（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）烏克蘭反攻傳捷報，收復烏東戰略重鎮伊久姆，目前已收復逾2千平方公里失土，俄國二度大敗撤軍尋求重新集結，俄烏之戰有望出現翻轉。

綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》 報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenkskyy）今日宣告烏軍於在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的勝利，收復戰略要地伊久姆（Izium），目前烏方已解放約2千平方公里的土地，還強調入冬在即，未來90天成作戰關鍵。

反觀俄方宣稱計畫性撤退以重新集結，實則倉皇撤退以免被烏軍包圍。儘管俄方宣稱有第三波攻勢捲土而來，也無法掩蓋本次失利。這是俄軍自4月基輔撤軍以來，於烏國戰場上所受的最大挫折。

《紐時》指出，俄軍前線崩潰導致伊久姆失守，在於俄軍未在側翼設防，可能是軍力不足布防遼闊的區域、兵源徵集疲乏與士氣低所致。

《華爾街日報》則表示，西方盟友提供的海馬士（Himars）機動多管火箭系統等武器，有效轟擊俄軍補給線和前線陣地。

俄國2月底入侵烏克蘭，初期揮師直指烏國首都基輔受挫，於4月轉移戰場至烏東頓巴斯（Donbas）地區，盧甘斯克州大半淪陷。然而8月烏克蘭吹響反攻號角，以南部赫松（Kherson）地區作為佯攻，實則目標為哈爾科夫區域，成功吸引俄國分散軍力，以南路慘重傷亡代價，成功解放東部關鍵淪陷區，取得扭轉戰事的關鍵勝利。軍事專家分析，目前已收復

伊久姆為俄軍控制烏東的重要補給及交通樞紐，如今該區周邊防線被斷、補給據點丟失，俄軍資源無法轉投其他前線，砲兵也將承受越來越大壓力。

儘管俄軍目前仍占領廣大烏國領土，包括馬立波（Mariupol）、梅利托波爾（Melitopol）與赫松（Kherson）等東南部城市，以及2014年吞併的克里米亞，但烏軍反攻告捷，標誌著戰況翻轉的可能。自伊久姆撤退，更凸現俄軍全面佔領頓巴斯的能力受到挑戰。
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