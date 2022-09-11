空汙造成肺癌？ 英國新研究揭密原因

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）現代人的生活中，有很多潛藏的致癌因子，而生活在都市的其中一個代價，就是大量汽機車排放廢氣所造成的呼吸道問題，最新的研究更指出，空氣汙染會「啟動」肺部細胞的異變程序，並造成肺癌。

倫敦的生物醫學研究中心弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）昨（10）日於歐洲腫瘤學學會（ESMO）發表新的研究報告，報告者Charles Swanton教授指出，汽車廢氣中的微粒會讓肺部細胞中「冬眠」的突變因子醒來，並逐漸朝癌細胞的方向轉變。

吸菸造成肺癌的風險比空氣汙染高很多且仍是造成肺癌最大宗的原因，不過人們可以自己選擇要不要抽菸，卻無法控制自己呼吸時會吸入的成分，因此相較於香菸中的化學成分，全球暴露在不安全空污等級的人更多。

在英國，每10個人之中仍會有1個人因為室外空氣汙染而罹患肺癌，其中約有6千名沒吸菸者會因此而喪命，全球每年更有約30萬人死於空氣中的PM2.5。

相較於吸菸與過度暴露於紫外線中會直接造成細胞病變，空氣汙染雖已被確定會造成肺癌，實際的原因卻不明，這也是一直以來這些關聯被忽略的原因，而事實上，基因平常因為生活而累積一些「小錯誤」，平時大多無害，不過有些卻會被某些原因「啟動」並造成未知的後果，空氣汙染與肺癌的關聯就像是這樣。

Swanton教授的研究團隊藉由基因技術在實驗室小白鼠身上植入與肺癌相關的表皮生長因子受體（EGFR）後發現，這些老鼠暴露於髒空氣中後更容易罹患肺癌，但是如果老鼠體內因對PM2.5產生免疫反應而釋放出的白細胞介素-1β（IL1B）被藥物阻斷，對汙染物的抵抗力反而更好。

加州大學舊金山分校的癌症基因學家Allan Balmain教授則表示，新研究解釋了吸菸會造成肺癌的原因，皆與微粒進入呼吸道有關，而雖然早在1960年代人們就知道吸菸會造成肺癌，不過因為學界一直朝基因突變的方向去研究，才一直沒有找到真實的原因。

他說，現在煙草公司又開始以「遠離突變元就不會得肺癌」為由向吸菸者鼓吹改用電子菸，從這個研究就知道這種說法是不正確的，細胞無論如何都會產生病變，電子菸一樣會造成肺部疾病，和類似於吸菸時產生的發炎反應。