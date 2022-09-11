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【9/11台灣本土+31854】29人死亡　逾半數未接種新冠疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 14:36
今(11)日台灣國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡...

今(11)日台灣國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之31,854例本土病例，為14,618例男性、17,225例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布最多的前六名依舊是六都，依序為新北市(6,375例)，台中市(4,220例)，台北市(3,959例)，桃園市(3,404例)，高雄市(2,588例)，台南市(1,796例)。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為14例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20 例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至9月8日，死亡日期介於8月25日至9月8日。

【9/11台灣本土+31854】29人死亡　逾半數未接種新冠疫苗【9/11台灣本土+31854】29人死亡　逾半數未接種新冠疫苗

指揮中心說明，今日新增274例境外移入個案中，為131例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)、柬埔寨(5例)、澳大利亞(3例)、西班牙、馬來西亞及印度(各2例)、土耳其、荷蘭、新加坡、香港及菲律賓(各1例)移入，另247例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,682,133例確診，分別為30,662例境外移入，5,651,417例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,284例COVID-19死亡病例，其中10,268例本土，另16例為境外移入。
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