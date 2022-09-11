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89年紅酒讓習近平灰頭土臉　矢板明夫：英國女王的柔性外交成絕響

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 14:19
英國在位時間最久的君主伊莉莎白二世於9月8日離世，享耆壽96歲。英國各大報在9日以頭版頭條報導女王的消息。（圖／美聯社）

英國在位時間最久的君主伊莉莎白二世於9月8日離世，享耆壽96歲。英國各大報在9日以頭版頭條報導女王的消息。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）英國女王伊莉莎白二世於英國時間8日離世，享耆壽96歲。日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書上緬懷女王，他說，女王經常會用高雅、含蓄的方式，表達自己的理念和觀點，同時，為推動自由民主的價值觀，她也做出了卓越的貢獻，更稱女王為當代世界上最偉大的外交家之一。

矢板明夫說，女王在位70年，歷經了冷戰時代和全球化時代。她遵循著立憲君主制「統而不治」的原則，在政治上極少發言，卻用獨自的方法，支撐著英國的政治與外交。

當世界上有重大問題發生時，女王經常會用高雅、含蓄的方式，表達自己的理念和觀點，凝聚英聯邦人民。同時，為推動自由民主的價值觀，她也做出了卓越的貢獻。可以稱為當代世界上最偉大的外交家之一。

矢板明夫特別舉幾個印象深刻的例子。2001年美國發生恐怖襲擊之後，女王親自給白金漢宮的軍樂隊打電話，請他們在換衛兵儀式時演奏美國國歌，為美國加油打氣。美國前總統柯林頓後來回顧說：「那是自己的人生中，最感動的一次美國國歌演奏」。

2015年，女王在宴請來訪的中國國家主席習近平時，用的是1989年份的法國紅酒，暗示英國人民從來沒有忘記1989年的天安門事件。用優雅的方式，向北京傳達了倫敦對中國民主與人權狀況的關切。

雖然在國宴上，女王沒有說半句和人權有關的言論，但這場國宴上的紅酒，卻成為國際媒體最矚目的話題。讓當時不可一世的中國最高領導人感到灰頭土臉。

今年3月，女王在加拿大的杜魯多首相訪問時，會場擺放了黃色與藍色的花束，正是烏克蘭國旗的顏色，默默地表示了對烏克蘭的支持。用音樂、鮮花、紅酒這些高雅的東西，表達對自由民主的捍衛與支持，在世界上應該是獨一無二的。

矢板明夫認為，女王晚年最大的遺憾，或許是對失去了自由的香港的掛念。

女王離世後，有香港朋友在網上留言說：「感謝妳沒有迫香港人愛英國，更沒有迫人聽妳話」、「多謝妳給寶貴自由空間，成就今日香港」。還有香港網友，比較女王與習近平治下的香港，「一個將漁村變成國際大都市，一個將國際大都市變愚村」。

矢板明夫說，在今天這個戰狼外交橫行的時代，女王的柔性外交給人留下了深刻的印象。希望查爾斯國王能夠繼續以這種文明的方式，影響世界。
伊莉莎白二世
英國女王

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