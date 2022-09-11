日美英澳紐規劃外長會議 反制中國伸手太平洋島國

(台灣英文新聞政治組 綜合報導）第77屆聯合國大會將於本（9）月13日在美國紐約登場，日本、美國、英國、澳洲及紐西蘭正協調，在與會期間舉行外長會議商議協助太平洋島國，意圖對抗在該區域強化影響力的中國。

中國今年4月與南太平洋島國索羅門群島簽署《中索安全合作框架協定》，意圖擴張勢力的作為引起國際關注。作為對中國的反制，日美英澳紐於今年6月成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），以此協助太平洋島國的框架持續進行高層級協商。

日媒報導，多位日本官方相關消息人士透露，5國也規劃與本月聯合國大會期間，將協商層級上升至外長等級，意在於災害對策與海洋監視等領域，探尋強化與太平洋島國合作的可能性。

日本自1997年起，每3年邀請太平洋島國領袖舉行一次太平洋島國峰會（PALM），藉此深化彼此關係。報導指出，該國這次也希望活用過去累積的經驗所得，在5國合作中發揮一定影響力。

中央社指出，中國近年來不斷尋求在印太地區擴大影響力，除了插足索羅門群島安保，中國外長王毅5月在斐濟跟南太10國舉行外長會議，8月也發生索羅門群島拒絕美國巡邏船靠港事件。

對此，美國也將於9月下旬於華盛頓舉行領袖會議，以凸顯美國重視太平洋島國的態度，因應中國在印太地區擴張的挑戰。