台灣白色恐怖題材VR作品躍上世界舞台　陳芯宜《無法離開的人》獲威尼斯最佳體驗大獎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中秋連假傳來好消息，導演陳芯宜第二部VR作品「無法離開的人」，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗( Best Experience )大獎。這也是繼2017年導演黃心健「沙中房間」後，台灣第2度獲VR /沉浸式單元大獎。

文策院11日在官方臉書表示，陳芯宜導演在威尼斯的頒獎台上說道：「這部 VR 是關於 1950 年代為理想與自由犧牲的前輩。是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去。」

陳芯宜還說，「人都有對於理想世界的追求」、「唯有故事繼續不斷被述說，才能讓已逝靈魂安息。」

此外，根據文化部新聞稿，部長李永得表示，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，《無法離開的人》能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中突破重圍獲獎，實屬難得。

李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。

文化部表示，本屆台灣VR作品再次於威尼斯影展創下佳績，也是繼2017年黃心健導演以《沙中的房間》獲獎後，台灣電影再度闖進影展VR競賽單元抱回獎項，足見台灣電影產業與科技藝術達國際水準，以及源源不絕的文化內容創作能量。

《無法離開的人》由文化部所屬國家人權博物館National Human Rights Museum 出品，集結實力派演員林鉅、許時豪Kerr Hsu、黃姵嘉 Peijia Huang、陳家逵-輕大叔的Action、潘麗麗等主演。

劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，敘述多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越歷史與時間。全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，期待喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。

取自文策院臉書。

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