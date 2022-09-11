Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣白色恐怖題材VR作品躍上世界舞台　陳芯宜《無法離開的人》獲威尼斯最佳體驗大獎

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 11:43
導演陳芯宜VR作品「無法離開的人」，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗( Best Experience )大獎。（取自文策院臉書）

導演陳芯宜VR作品「無法離開的人」，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗( Best Experience )大獎。（取自文策院臉書）

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中秋連假傳來好消息，導演陳芯宜第二部VR作品「無法離開的人」，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗( Best Experience )大獎。這也是繼2017年導演黃心健「沙中房間」後，台灣第2度獲VR /沉浸式單元大獎。

文策院11日在官方臉書表示，陳芯宜導演在威尼斯的頒獎台上說道：「這部 VR 是關於 1950 年代為理想與自由犧牲的前輩。是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去。」

陳芯宜還說，「人都有對於理想世界的追求」、「唯有故事繼續不斷被述說，才能讓已逝靈魂安息。」

此外，根據文化部新聞稿，部長李永得表示，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，《無法離開的人》能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中突破重圍獲獎，實屬難得。

李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。

文化部表示，本屆台灣VR作品再次於威尼斯影展創下佳績，也是繼2017年黃心健導演以《沙中的房間》獲獎後，台灣電影再度闖進影展VR競賽單元抱回獎項，足見台灣電影產業與科技藝術達國際水準，以及源源不絕的文化內容創作能量。

《無法離開的人》由文化部所屬國家人權博物館National Human Rights Museum 出品，集結實力派演員林鉅、許時豪Kerr Hsu、黃姵嘉 Peijia Huang、陳家逵-輕大叔的Action、潘麗麗等主演。

劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，敘述多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越歷史與時間。全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，期待喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。

台灣白色恐怖題材VR作品躍上世界舞台　陳芯宜《無法離開的人》獲威尼斯最佳體驗大獎取自文策院臉書。

以下影片取自2022 高雄電影節網站，如遭移除，敬請見諒。
無法離開的人
陳芯宜
白色恐怖

相關新聞

〈時評〉個人英雄主義症候群
〈時評〉個人英雄主義症候群
2021/11/06 09:00
【白色恐怖】香港泛民逾50人被補•含多位前議員與「佔中」推動者戴耀廷等 《立場新聞》《蘋果》等媒體亦遭波及
【白色恐怖】香港泛民逾50人被補•含多位前議員與「佔中」推動者戴耀廷等 《立場新聞》《蘋果》等媒體亦遭波及
2021/01/06 11:50
【白色恐怖】港警搜查《蘋果日報》總部、記者個資遭外洩被恐嚇　香港記協：只有第三世界才會發生
【白色恐怖】港警搜查《蘋果日報》總部、記者個資遭外洩被恐嚇　香港記協：只有第三世界才會發生
2020/08/10 17:45
【莫忘二二八】台灣轉型正義資料庫公開　加害者資料也都露
【莫忘二二八】台灣轉型正義資料庫公開　加害者資料也都露
2020/02/27 15:16
〈時評〉香港啟示錄－不自由 毋寧死
〈時評〉香港啟示錄－不自由 毋寧死
2019/11/28 16:53

更新時間 : 2022-09-11 13:02 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
更新【國葬與加冕細節】查爾斯10日正式登基為英國國王　王室哀悼期•延長至女王葬禮後7天
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
U18女籃再造驚奇 台灣雪恥擊敗紐西蘭將爭決賽門票
U18女籃再造驚奇 台灣雪恥擊敗紐西蘭將爭決賽門票