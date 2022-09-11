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台灣將出席安倍國葬中國不滿　謝長廷：口出惡言只會讓世界看笑話

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 10:40
台灣將派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。駐日代表謝長廷表示， 「罵來罵去」只會讓世界看笑 話。

台灣將派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。駐日代表謝長廷表示， 「罵來罵去」只會讓世界看笑 話。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）日本前首相安倍晉三國葬將於本月27日舉行，台灣正研議派代表出席，此舉卻引起中國外交部不滿，要求日本「不得給台獨勢力藉機搞政治操弄」。對此，駐日代表謝長廷表示，「人家在辦喪事，不要口出惡言；罵來罵去只會讓世界看笑話。」

日本前首相安倍晉三在7月8日遭槍擊身亡，有關台灣將派誰出席9月27日安倍國葬一事，外交部發言人歐江安8日表示，目前還在與日本密切磋商，等計畫確定了會對外說明。

中國外交部發言人毛寧8日強調，日本不得提供舞台給台獨勢力藉機搞政治操弄。她要求日本應恪守中日之間的四個政治文件的原則，嚴格按照「一個中國」原則嚴格處理相關事宜。她還說，台灣藉機搞政治操弄，做政治文章，其政治圖謀不可能得逞。

謝長廷今天在東京都杉並區參加台灣市集活動時被媒體問及此事。他說：「人家（日本）在辦喪事，不要口出惡言。他（中國）要來就來，不來就不要來，其實台灣代表見到他們，也會很有風度的。即使是總統蔡英文遇到習近平也會保持國際風度，不會讓國際看笑話。這樣罵來罵去只會讓世界看笑話。」

至於台灣將派誰出席安倍國葬，中央社引述謝長廷6日對駐日台媒說法，先前有友邦人士向他探詢，他對外都說是「蔡總統會來」，但總統府5日表示蔡總統因公務繁忙，不會自己前往，台日目前正在磋商出席的人選。

謝長廷說，按照往例會派3位代表出席安倍國葬，由總統指派人選應較無爭議。謝長廷透露自己會出席。
安倍國葬
日本

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