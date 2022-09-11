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中颱梅花週一、二最靠近台灣　氣象局11日上午8時30分發布海警

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/11 08:48
中央氣象局今（11）日上午8時30分發布第12號颱風「梅花」海上颱風警報。（氣象局提供）

中央氣象局今（11）日上午8時30分發布第12號颱風「梅花」海上颱風警報。（氣象局提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央氣象局今（11）日上午8時30分發布第12號颱風「梅花」海上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、新北、宜蘭地區及臺北、桃園山區有局部大雨發生機率。

中颱「梅花」在11日8時的中心位置在北緯22.5度，東經124.5度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 380 公里之海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，並對東半部海面構成威脅。

氣象局預估，「梅花」週一、二最靠近台灣，因此在週三颱風逐漸遠離前，北部、東半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生。

中颱梅花週一、二最靠近台灣　氣象局11日上午8時30分發布海警氣象局提供。

氣象局提醒，今日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風，請民眾注意安全。

受到颱風外圍環流影響，氣象局針對5縣市發布大雨特報，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣。

中颱梅花週一、二最靠近台灣　氣象局11日上午8時30分發布海警

氣象局說明，就目前資料顯示，發布陸上颱風警報的機會不高，但現在導引氣流不明顯，讓颱風進度緩慢，也讓其的路徑增加不確定性，需再觀察暴風圈是否會偏近台灣陸地。
梅花
颱風
中颱

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